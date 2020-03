Je zdravilo za covid-19 dejstvo ali le upanje?

Predsednik Trump in dr. Athony Fauci nista povsem na isti liniji, Foto Jim Watson Afp

Člani newyorške Nacionalne garde pomagajo pri razdeljevanju hrane v New Rochellu. Foto Andrew Kelly Reuters

New York – Je že na voljo kombinacija zdravil, ki lahko obračuna s smrtonosnim koronavirusom? V ZDAtudi o tem potekajo ogorčeni prepiri, medtem pa se je število do konca tedna že preseglo dvesto ljudi ter se hitro povečuje, dvajset tisoč in več naj bi jih kazalo znamenja bolezni.Trump je opozaril na kombinacijo zdravila proti malariji hydroxychloroquine in antibiotika azithromycin ter tvital naprej poročilo o francoski raziskavi, da pri devetdesetih odstotkih udeležencev po šestih dneh jemanja izbriše virus. »Ljudje umirajo, pohitite!« je republikanski predsednik zvezno upravo za hrano in zdravila FDA pozval k čimprejšnjemu dovoljenju za uporabo »božjega darila«, kot je dejal na tiskovni konferenci.Raziskovalci z univerze v Minnesoti že iščejo prostovoljce za preizkus zdravila proti malariji, dr.iz ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni NIAID - in iz predsednikovega lastnega štaba za boj proti pandemiji - pa je Trumpove besede predstavil predvsem kot govorjenje o upanju, da zdravilo deluje in ne o potrditvi. Imunolog in strokovnjak za aids hoče najprej videti trdne dokaze o njegovi varnosti in učinkovitosti.Predsednik se je razjezil tudi na novinarja televizijske družbe NBC, pa čeprav ga je ta vprašal le za njegovo sporočilo prestrašenim Američanom. Za Trumpa je bilo vprašanje zlobno, spravil pa se je tudi na novinarja in njegovega delodajalca, preden je sam sebe pohvalil, da ima velikokrat prav, zato bo morda tako tudi pri domnevnem zdravilu za covid-19. »Kaj sploh lahko izgubilo?« je spraševal kasneje. »Nimamo veliko časa, imamo veliko bolnikov!«Nevarna bolezen se širi po vseh ZDA, zaradi hitro naraščajočega števila bolnikov v New Yorku pa so to zvezno deželo razglasili za območje katastrofe. Trump razmišlja o podobnem ukrepu za Kalifornijo in nekatere druge zvezne države inče se bo tako nadaljevalo, bo kmalu vojska pomagala športne obrate, hotele in študentske domove spremeniti v bolnišnice. Pri FDA so medtem odobrili test koronavirusa, ki rezultate pokaže v 45. minutah. To bo zdravnikom omogočilo hitrejše odločanje, kdo potrebuje zdravniško oskrbo in kdo ne.