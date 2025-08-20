Francoski vplivnež umrl medtem, ko so ga gledalci spremljali v živo

Francoske oblasti preiskujejo smrt ustvarjalca pretočnih vsebin na platformi kick. Jean Pormanove je domnevno umrl v spanju med predvajanjem v živo, potem ko je več mesecev pred kamero trpel zlorabo in poniževanje soustvarjalcev spletnih vsebin.

Raphael Graven, ki je na spletu deloval pod imenom Jean Pormanove, je umrl v ponedeljek v vasici Contes, severno od Nice, med predvajanjem v živo, ki je neprekinjeno trajalo že deset dni. Tožilstvo zahteva obdukcijo žrtve, pristojni pa so že začeli s preiskavo.

Francoska ministrica za umetno inteligenco in digitalno tehnologijo Clara Chappaz je na omrežju X zapisala, da se je 46-letnik pogosto pojavljal na platformi kick, kjer so ga soustvarjalci fizično napadali in poniževali, medtem ko so gledalci nasilje spremljali v živo. »Smrt Jeana Pormanova in nasilje, ki ga je utrpel, sta naravnost grozljiva,« je zapisala Chappazova in njegovi družini izrazila sožalje.

Glede na podatke platforme kick iz avgusta 2024 je bil Pormanove četrti najbolj gledani ustvarjalec vsebin na njihovi platformi in najbolj gledali francoski ustvarjalec. Znan je bil po vzkipljivih odzivih med igranjem igric, absurdnih izzivih in kontroverzni vsebini. Na platformi twitch je imel 669.000 sledilcev in 35 milijonov ogledov, poročajo tuji mediji.

Kick je avstralska spletna platforma za pretočne vsebine od leta 2023. Ustvarjalci so jo zasnovali, da bi konkurirala platformi twitch, ki pa je v lasti podjetja Amazon. Prednost platforme kick je, da ustvarjalcem vsebin dovoli obdržati kar 95 odstotkov zaslužka, medtem ko jim twitch dovoli obdržati 50, youtube pa 70 odstotkov, pojasnjuje Sky News. Kick ima trenutno okoli 57 milijonov uporabnikov povsod po svetu, kažejo podatki medijske platforme Digiday. Čeprav so pri kicku nedavno posodobili svoje pogoje poslovanja, se je več vplivnežev, ki so dobili prepoved uporabe drugih tovrstnih platform, prestavilo na kick, saj njihove smernice niso tako stroge.

Obtoženi trdijo, da je bilo nasilje zaigrano

Francoski mediji so delili odlomke več ur dolgih posnetkov, ko so Pormanova pretepali, žalili, davili, ga namakali v barvo in olje ter streljali s pištolo za paintball, poroča Guardian. Po navedbah Yassina Sadounija, odvetnika enega od Pormanovih sodelavcev, ki so žrtev zlorabljali pred kamero, je bilo nasilje zaigrano. Pormanove naj bi imel kardiovaskularne težave, za prizore naj bi imeli napisane tudi scenarije, je dejal Sadouni za televizijo BFM.

Kljub temu iz posnetkov nasilja ni razvidno, ali je Pormanove v dejanja privolil niti ali je bilo nasilje zaigrano. Pri francoski veji platforme kick so za javnost dejali, da bodo z oblastmi sodelovali pri preiskavi, sami pa izvajajo tudi notranjo preiskavo o francosko-govorečih vsebinah, ki krožijo po platformi. »Najpomembnejše je, da naše ustvarjalce zaščitimo in jim omogočimo varnejše okolje,« so zapisali v objavi na omrežju X in pojasnili, da so vsem sodelujočim v nasilnih posnetkih s Pormanovom prepovedali uporabo platforme.

Chapazzova je od platforme kick zahtevala pojasnila. »Odgovornost spletnih platform za ilegalno vsebino, ki se pretaka na njihovi strani, ni izbirna, temveč jo od njih zahteva zakon,« je še zapisala na omrežju X.