Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada z dronom

Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA). Ruski operater jo je seznanil s podatkom, da je brezpilotnik zadel poslopje s turbinami, je zapisala IAEA v sporočilu na družbenem omrežju X.

Ruska jedrska družba Rosatom je po navedbah ruskih medijev sporočila, da je napad povzročil luknjo v steni strojnice, ni pa poškodoval osrednje opreme. Ukrajino je obtožila za namerni napad, kar so v Kijevu odločno zanikali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rosatom je v izjavi zapisal, da so dron nadzirali prek optičnega kabla in da zato ni mogoče, da bi bil napad slučajen. »Danes smo bili korak bliže incidentu, ki bi zelo verjetno prizadel celo tiste, ki živijo daleč onkraj meja Rusije in Ukrajine,« je za ruske medije povedal generalni direktor Rosatoma Aleksej Likačev.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je obtožbe zavrnilo in zatrdilo, da te niso logične. »Ni jasno, zakaj bi Ukrajina napadla lastno jedrsko elektrarno na svojem ozemlju, nad katero želi znova pridobiti suveren nadzor,« je sporočilo. Generalni direktor IAEA Rafael Grossi je v izjavi na omrežju X v soboto zvečer poudaril, da »iz elektrarne ali proti njej ne sme priti do nobenega napada«, saj da so napadi na jedrske objekte »igra z ognjem«.

Ukrajinska jedrska elektrarna Zaporožje je od leta 2022 pod ruskim nadzorom. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Nuklearka Zaporožje, največja jedrska elektrarna v Evropi, leži blizu frontne črte na jugu Ukrajine. Odkar jo je ruska vojska leta 2022 zasedla, sta se sprti strani večkrat medsebojno obtožili napadov nanjo.