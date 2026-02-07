Jedrski gladiatorji se bodo bojevali z izmišljenimi zvermi

Odprtje zimskih olimpijskih iger je najpomembnejši dogodek tedna, v katerem je olimpijski duh komajda prišel do veljave.

»Mislim, da je velika možnost, da bom tekmo končal kot zadnji. A ni pomembno, katero mesto bom dosegel, vse dokler lahko mlade v Nepalu učim, kaj je olimpijski duh. Ta duh je v mojem srcu.« To je dejal Dačiri Šerpa, nepalski olimpijec, smučarski tekač, ki je tekmoval na trojih zimskih olimpijskih igrah. Najboljši rezultat, ki ga je dosegel, je bilo 86. mesto v tekmi na 15 kilometrov leta 2014 v Sočiju. Nekdanji budistični menih v himalajski regiji na nadmorski višini več kot pet tisoč metrov (pripadniki ljudstva Šerpa so po rodu vsi iz Tibeta in njihova vera je tibetanski budizem) se je ultramaratonu in smučanju posvetil kot obliki komunikacije z naravo. Mednarodna tekmovanja, zlasti olimpijske igre, pa doživlja kot odsev globalne skupnosti. Olimpijski duh je za Dačirija dih narave, ki ...