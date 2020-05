Jedrsko približevanje Rusiji

Kar nekaj odmeva je požela ameriška diplomatka, ki je obudila­ zamisel o premestitvi jedrskih bomb iz letalskega oporišča v Nemčiji na ozemlje Poljske. Za Moskvo bi to bila kršitev temeljnega sporazuma med Natom in Rusijo iz leta 1997, za nespamet­ne so takšne načrte označili tudi nekateri zahodni analitiki.Zamisel o tem, da bi 20 termonuklearnih gravitacijskih bomb iz nemškega letalskega oporišča Büchel preselili na Poljsko, ni nova. O tem je že decembra 2015 začel razpravo takratni namestnik poljskega obrambnega ministra in sedanji veleposlanik pri Natu Tomasz Szatkowski, a Varšava nikoli ni uradno predlagala takšne ...