(FOTO) Nove fotografije z Epsteinovega otoka, kjer je zlorabljal dekleta

Demokratski člani kongresnega odbora za vladni nadzor so danes objavili nove fotografije in videoposnetke z zasebnega otoka v Karibih, nekoč v lasti pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, ki prikazujejo več prostorov graščine, opremo in okolico.

Več videoposnetkov prikazuje razkošno posestvo z bazenom, palmami in pogledom na ocean. Na fotografijah je več spalnic, kopalnic in soba z zobozdravniškim stolom, na steni pa visijo maske. Zraven je tudi stacionarni telefon z imeni Darren, Rich, Mike, Patrick in Larry, zapisanimi na gumbih za hitro klicanje.

Ena izmed fotografij prikazuje delovno sobo s tablo, na kateri so napisane besede, kot so »moč«, »prevara«, »zarote« in »političen«.

Šolska tabla z napisi iz Epsteinove vile na otoku Little St. James. Na tabli so zakrita imena morebitnih Epsteinovih žrtev. FOTO: House Oversight Committee Democrats/Reuters

Gre za fotografije in videoposnetke z otoka Little St. James na Deviških otokih, ki doslej še niso bili objavljeni, poroča CNN. Epstein bi naj na tem otoku skupaj s svojimi gosti zlorabljal mladoletnice.

Stacionarni telefon v iz Epsteinovi vili na otoku Little St. James. FOTO: House Oversight Committee Democrats/Reuters

Kongres je po dolgem nasprotovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa sprejel zakon, ki od pravosodnega ministrstva ZDA zahteva objavo vseh dosjejev o Epsteinu.

»Nove podobe dajejo moteč vpogled v svet Jeffreyja Epsteina in njegovega otoka. Objavljamo jih, da bi zagotovili preglednost naše preiskave in pomagali sestaviti celotno podobo Epsteinovih grozljivih zločinov,« je v ob objavi gradiv dejal demokratski kongresnik Robert Garcia.

Ena izmed Epsteinovih spalnic. FOTO: House Oversight Committee Democrats/Reuters

Portal Politico navaja, da je odbor v okviru preiskave Epsteinove afere prejel nove dokumente od večjih finančnih ustanov, kot sta banki JPMorgan Chase in Deutsche Bank, ki naj bi bili po ustreznem pregledu objavljeni prihodnji teden.

Znak »Ni prehoda« na Epsteinovem otoku. FOTO: House Oversight Committee Democrats/Reuters

Epstein je leta 2019 v priporu v New Yorku naredil samomor, potem ko so ga aretirali zaradi spolne zlorabe mladoletnic. Dolga leta je bil povezan s Trumpom in številnimi drugimi znanimi osebnostmi, kot sta nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton in Andrew Mountbatten-Windsor, nekdanji britanski princ, ki je zaradi vpletenosti v škandal izgubil kraljevske privilegije.

Trump je lani obljubil, da bo na položaju predsednika v skladu z zahtevami njegovih volivcev poskrbel za objavo vseh dosjejev povezanih z Epsteinom, vendar pa je kasneje vse skupaj označil za demokratsko prevaro.