    Svet

    Režima ni mogoče spremeniti zgolj s tem, da se obglavi vodstvo (VIDEOKOMENTAR)

    Jelena Juvan komentira eskalacijo konfliktov na Bližnjem vzhodu, vlogo velikih sil ter prihodnost spopadov, ki ogrožajo celotno regijo.
    Iran je po povračilnih napadih na ameriška vojaška oporišča pokazal, da je pripravljen širiti konflikt, kar pa vpliva na stabilnost celotne regije. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters
    Iran je po povračilnih napadih na ameriška vojaška oporišča pokazal, da je pripravljen širiti konflikt, kar pa vpliva na stabilnost celotne regije. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters
    R. I.
    3. 3. 2026 | 13:30
    3. 3. 2026 | 13:57
    3:24
    »Vojaški spopad se je na neki način napovedoval že nekaj časa. Tudi ameriški predsednik Trump je v zadnjem mesecu večkrat napovedal, da je ameriški napad na Iran neizbežen,« je dogajanje na Bližnjem vzhodu za Delo komentirala Jelena Juvan, strokovnjakinja za varnost in obramboslovje s Fakultete za družbene vede.

    »Tisto, kar se je potem dejansko zgodilo, je bil izraelski napad na Iran ob močni podpori oz. v sodelovanju z ZDA. Kot je videti, gre za hitro eskalacijo, konflikt se širi po bližnjevzhodni regiji. S tega vidika so presenečenje iranski raketni napadi na še druge države, in ne samo kot povračilni ukrep na Izrael,« je povedala.

    Prvi Slovenci se bodo iz Omana v domovino vrnili v sredo zjutraj

    Donald Trump je napovedal, da bi lahko ta vojaška operacija po njegovem trajala od štiri do pet tednov. Juvanova je dejala, da se je že večkrat izkazalo, da je treba izjave ameriškega predsednika Trumpa vseeno jemati resno, ne glede na to, kako neverjetne so bile: »Treba mu je začeti verjeti. Ima podatke obveščevalnih služb in ocenjuje prihodnje vojaške aktivnosti tudi z vidika uresničitve skupnih ciljev, ki jih imata Izrael in ZDA.«

    Vprašanje je, kaj so ti cilji: eden od teh je sprememba režima. »A slednjega ni mogoče spremeniti zgolj s tem, da se obglavi vodstvo oziroma vrh, kajti njihov celotni sistem deluje tako, da so v ozadju že pripravljene osebe, ki bodo nadomestile vse te, ki so jih ubili v soboto v vojaškem napadu,« je pojasnila. 

    PREBERITE TUDI -> Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

    Vprašanje je, ali bo nov režim po godu Američanom

    Jelena Juvan FOTO: Jože Suhadolnik
    Jelena Juvan FOTO: Jože Suhadolnik
    »Vprašanje je tudi, kdo bo nadomestil ta režim in ali bo režim tudi po godu Američanom ali pa se bo nadaljevalo z isto politiko v Iranu, kakršna je bila zadnjih 37 let.« Drugi cilj je uničenje iranskega jedrskega programa oziroma uničenje možnosti, da Iran v prihodnje proizvede jedrsko orožje. Ta cilj se je omenjal že večkrat. To je bil tudi cilj ob zadnjih napadih lani oziroma v vojni, ki je trajala 12 dni,« je dejala.

    Iran je po povračilnih napadih na ameriška vojaška oporišča pokazal, da je pripravljen širiti konflikt, kar pa vpliva na stabilnost celotne regije. Kitajska ostaja zadržana in se izogiba neposrednemu vmešavanju, vendar bi morebitno zaprtje Hormuške ožine lahko vplivalo na njen gospodarski interes, je povedala sogovornica. 

    Rusija se osredotoča na vojno v Ukrajini, kjer se sooča s svojimi težavami, zato njen odziv ostaja omejen. Evropska unija in ZDA pozivata k deeskalaciji, vendar brez konkretnih ukrepov. Optimizem glede rešitve tega konflikta je trenutno po mnenju Juvanove zelo omejen, saj Iran širi spopad v širši regiji, kar povečuje tveganje za globalno destabilizacijo.

    Novice  |  Svet
    Čakajo na pomoč

    Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena letala za družino 13.000 evrov

    »Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
    3. 3. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Predsedovanje seji varnostnega sveta OZN

    Medtem ko ZDA sejejo smrt, Melania razpravlja o zaščiti otrok v vojnah

    Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je partnerka katerega koli svetovnega voditelja predsedovala takšni seji.
    3. 3. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

         V živo: Prvi Slovenci se bodo iz Omana v domovino vrnili v sredo zjutraj

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    3. 3. 2026 | 06:07
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Trumpova tvegana vojna po lastni izbiri v Iranu

    Diplomatska pot se je zdela obetaven način preprečevanja razvoja jedrskega orožja v Iranu.
    Project Syndicate 3. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Zgodovinsko ZDA za sabo puščajo nered

    Od enajstih večjih vojaških operacij so ZDA v kar devetih pustile politično razdejanje ali celo še utrdile diktaturo.
    Karel Lipnik 3. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finačni trgi

    Evropski črpalkarji že višajo cene

    Ameriški predsednik sprožil dva največja padca indeksa Ljubljanske borze v zadnjem letu.
    Karel Lipnik 3. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Jedrska varnost

    IAEA: Za zdaj brez znakov poškodb iranskih jedrskih objektov

    Ob vojaških napadih v regiji ne zaznavajo povišanega sevanja, so pa razočarani zaradi neuspeha pogajanj, ki so bila pri koncu.
    Borut Tavčar 2. 3. 2026 | 21:10
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Napad na Iran

    Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

    Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
    Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

    Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Preveč adrenalina, da bi čutil bolečine; Avstrijec pred njim snel čepico

    Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je poletel do dveh zmag in rekorda na Kulmu. Že v Lahtiju bi si lahko konec tedna zagotovil veliki kristalni globus.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Več iz teme

    Gospodarstvo  |  Novice
    Novice  |  Svet
    Šport  |  Košarka
    Šport  |  Zimski športi
    Novice  |  Svet
    Šport  |  Košarka
    Šport  |  Zimski športi
    Novice  |  Svet
