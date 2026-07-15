Jemen je na robu novega kroga vojne

Štiri leta zatem, ko so se jemenske vladne sile in hutijevci dogovorili o prekinitvi ognja, je Jemen, ena od najbolj revnih držav na svetu, ponovno na robu velike vojne. Razlogi za to so večplastni.

Potem ko je 3. julija v Sani, ki jo od leta 2014 nadzirajo šiitski hutijevci, tesni zavezniki Irana, prvič po desetih letih pristalo letalo iz Teherana, so napetosti v razklani, od dolgotrajne vojne in posledic podnebnih sprememb opustošeni državi strmo narasle. Jemenska vlada, ki jo podpira Savdska Arabija (in del zahodnih držav), je napovedala ostre ukrepe proti hutijevskim upornikom. V ponedeljek je iz Teherana – na krovu je bila tudi hutijevska delegacija, ki se je udeležila pogreba Alija Hameneija – proti Sani odletelo drugo letalo, toda v jemenski prestolnici ni pristalo. Jemenske vladne sile so s pomočjo Savdske Arabije namreč bombardirale letališče v Sani. Hutijevci so odgovorili z napadom na vojaško oporišče v Savdski Arabiji.

Hutijevci, ki v Jemnu nadzirajo približno 60 odstotkov ozemlja, so že vrsto let podizvajalci iranske zunanje in s tem varnostne politike, toda njihovo temeljno delovanje je bilo večino časa usmerjeno »navznoter«, saj so v Jemnu poskušali omejiti posledice savdsko-koalicijskega napada leta 2015, ki je porinil državo v še veliko večji kaos ter povzročil eno od najhujših humanitarnih katastrof našega časa.