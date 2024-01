Jemenski Hutiji v Rdečem morju ponovno napadli trgovske ladje

Jemenski uporniki Hutiji so sinoči na trgovske ladje v bližini ožine Bab el Mandeb, ki Rdeče morje povezuje z Adenskim zalivom, izstrelili dve raketi, je sporočila ameriška vojska. Škode in ranjenih ni bilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem je o eksplozijah v bližini ene od tovornih ladij v ožini poročala britanska agencija za pomorsko varnost (UKMTO).

»Ta nezakonita dejanja so ogrozila življenja več deset nedolžnih pomorščakov in še naprej ovirajo prost pretok mednarodne trgovine,« je na omrežju X sporočilo ameriško centralno poveljstvo (Centcom) in dodalo, da je bil to 24. napad na mednarodni pomorski promet na območju od 19. novembra.

Po navedbah Centcoma so Hutiji izstrelili dve protiladijski balistični raketi, vendar pa z nobene od ladij, ki so bile takrat na območju, niso poročali o škodi ali žrtvah. Varnostni svet ZN se bo sicer danes sestal na zasedanju, na katerem naj bi spregovorili tudi o napadih Hutijev v Rdečem morju.

Hutiji, ki jih podpira Iran in nadzirajo večji del ozemlja Jemna, v zadnjih tednih pogosto napadajo ladje na pomembni pomorski poti v Rdečem morju. Ob tem trdijo, da gre izraz solidarnosti s Palestinci v Gazi, kjer Izrael vodi silovito ofenzivo proti gibanju Hamas. Po navedbah Pentagona so doslej z brezpilotnimi letalniki in raketami napadli že več deset trgovskih ladij. Nekatere rakete in drone so sestrelile ameriške, britanske in francoske vojaške ladje, ki patruljirajo na območju, navaja AFP.

Napadi predstavljajo vse večjo grožnjo za tranzitno pot, po kateri potuje do 12 odstotkov globalne trgovine, zaradi česar so ZDA decembra vzpostavile posebno pomorsko skupino za zagotavljanje varne plovbe, v kateri sodeluje več držav. Poleg tega je Washington uvedel tudi sankcije proti omrežjem menjalnic denarja, ki podpirajo Hutije.