Jensen Huang odstopil z vodilnega položaja Nvidie

Ustanovitelj in generalni direktor največje proizvajalke čipov za umetno inteligenco Nvidie Jensen Huang je odstopil s položaja. Zamenjala ga bo dosedanja finančna direktorica Colette Kress, škandal zaradi njegovega razmerja z domnevno kitajsko vohunko pa ne bo kar tako potihnil.

Pred šestimi meseci, ko je 31-letni borzni posrednik Christian Lamarco objavil poročilo o »kitajskem problemu« Nvidie, je njen ustanovitelj in generalni direktor Jensen Huang z ameriškim predsedniškim letalom Air Force One – in predsednikom Donaldom Trumpom – pristal v Pekingu.

Dan kasneje je Nvidia dosegla še eno rekordno borzno vrednost in nihče ni posvečal pozornosti borznemu poročilu Culper Report o »nelagodno tesnem« odnosu enajstega najbogatejšega zemljana s singapursko poslovno partnerico Alice Huang. Medtem je proizvajalka najsodobnejših čipov za umetno inteligenco, temelja revolucionarnih sodobnih tehnologij, izgubila tretjino svoje borzne vrednosti. Huangu pa ni pomagalo niti opravičilo svoji družbi in družini zaradi nezvestobe.

Jensen Huang z ljubico Alice Huang FOTO: Cti via Reuters

Izkazalo se je, da ta ni bila edina. V razmerju s singapursko poslovno partnerico, ki kljub istemu priimku ni v sorodstveni povezavi z njim, pa ga obtožujejo še veliko hujšega: v najboljšem primeru se ni zavedal domnevnih povezav Alice Huang s Pekingom, v najslabšem primeru je sam pripomogel k prestopanju ameriških omejitev prodaje čipov in druge najsodobnejše tehnologije azijski komunistični velikanki. Zaporedne ameriške administracije vidijo Kitajsko kot največjo tekmico za gospodarsko in vojaško prevlado v svetu, in če ga bodo obdolžili nezakonitega sodelovanja z njo, ga morda čaka zapor.

Vsaj doslej pa se je njegova zgodba brala kot najboljši primer ameriških sanj. Danes 63-letni tehnološki mogotec je bil kot Jen-Hsun Huang rojen v najstarejšem tajvanskem mestu Tajnan, del otroštva je preživljal v Tajpeju. Pri petih letih se je družina preselila v tajski Bangkok, med tamkajšnjimi političnimi nemiri pa so Jensna in njegovega brata poslali k stricu v ZDA. Vpisali so ga v baptistično šolo za težavne otroke, misleč, da gre za šolo za pripravo na študijske in druge uspehe. Tam je moral čistiti stranišča, njegov brat je delal na kmetiji za pridelavo tobaka.

Jensen Huang z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom FOTO: Jim Watson/AFP

Učitelji so kmalu odkrili izjemne intelektualne sposobnosti mladeniča, ki je po končanju magistrskega študija na Univerzi Stanford delal v restavraciji hitre hrane Denny's. Tam si je sredstva za življenje pogosto služil kot pomivalec posode.

Vse ostalo je zgodovina, ki je Jensna Huanga pripeljala do pogostih obiskov v Beli hiši in drugod. Vsaj doslej je sodil ob bok največjim priseljeniškim obogatitvam ameriške znanosti in življenja od Alberta Einsteina, Enrica Germija in Nikole Tesle naprej. Med sodobnimi tehnološkimi geniji ga omenjajo skupaj z Elonom Muskom iz Tesle in Spacexa, Googlovem Sergejem Brinom, Michaelom Dellom in drugimi.

31-letni borzni posrednik Christian Lamarco, ki je prvi razkril domnevne kitajske povezave ustanovitelja Nvidie, ima druge junake. Njegovo poročilo Culper Report se imenuje po vohunih, ki so med vojno za ameriško neovisnost zbirali podatke o britanski vojski za ameriškega ustanovitvenega očeta Georgea Washingtona.

Vodilni položaj ZDA, zacementiran pred 250-leti, zdaj po prevladujočem ameriškem prepričanju ogroža Kitajska. Njeno seganje do še enega genialnega priseljenca z najstarejšim trikom privlačne ženske, imenovane lonec medu, pa je morda samo vrh ledene gore.