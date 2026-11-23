Ameriška Nvidia je na čelo podjetja vrnila ustanovitelja in generalnega direktorja Jensena Huanga, ki je moral pred enajstimi dnevi odstopiti zaradi razkritja intimnega razmerja z domnevno kitajsko vohunko. V kalifornijski Santa Clari, kjer domuje eden najpomembnejših svetovnih proizvajalcev čipov za umetno inteligenco, so ob odločitvi omenili tudi komunikacijo z visokimi predstavniki ameriške administracije. Je pri Huangovi vrnitvi posredoval kar predsednik Donald Trump? Republikanski prvak se namreč že nekaj časa javno zavzema za njegovo vrnitev na čelo tehnološkega velikana.

Jensen Huang z republikanskim predsednikom Donaldom Trumpom v začetku oktobra. FOTO: Evan Vucci/Reuters

Borzna vrednost Nvidie je takoj narasla za tretjino, kar pomeni skoraj tisoč milijard dolarjev. To je največji poskok realne vrednosti delnic v dveh desetletjih. Za skoraj sedem odstotkov se je povečala vrednost vsega tehnološkega borznega indeksa Nasdaq 100. Trump je že pohvalil odločitev nadzornega sveta: »Država potrebuje Jensenovo vodenje Nvidie za zagotovitev uspeha in blaginje ne le družbe, ampak vsega ameriškega gospodarstva. Vlada ZDA nima nobenega razloga za domnevo, da bi njegova vrnitev prinesla kakršno koli tveganje državni varnosti.« Zaščititi moramo naše genije, je še izjavil republikanski prvak.

63-letni v Tajvanu rojeni Huang je Nvidio leta 1993 ustanovil v restavraciji hitre hrane Denny's, kjer si je študent univerze Stanford sredstva za življenje pogosto služil kot pomivalec posode. Značilna zgodba o ameriškem uspehu - in to velikanskem - se je zamajala po priznanju izvenzakonskih razmerij z več ženskami, med njimi z domnevno 49-letno Alice Huang iz singapurskega tehnološkega podjetja Megaspeed. Vrstijo se sumi, da je kitajska poslovna ženska z istim priimkom, a ne v sorodstvenem razmerju z voditeljem Nvidie, kljub zakonskim omejitvam posredovala pri prodaji najsodobnejših čipov za umetno inteligenco Kitajski.

Alice Huang v družbi voditelja Nvidie z istim priimkom, a ne v sorodstvenem razmerju. FOTO: Afp

Časopis New York Times je sicer v nedeljo pisal, da naj bi bila Alice Huang do nedavnega v rednih stikih z uradnikom kitajskega ministrstva za državno varnost. Zgodba o najsodobnejših čipih za umetno inteligenco pa ima še veliko neznank. Iz prepira med ameriškima finančnim ministrstvom in ministrstvom za trgovino je soditi, da zadnje pod vodstvom Howarda Lutnicka ni uveljavljalo zahtevanega embarga na prodajo najsodobnejše Nvidiine tehnologije. V Washingtonu je bilo slišati sume, da s tem pridobiva Lutnickovo podjetje, ki ga vodita njegova sinova. morda pa so sodobne tehnološke kupčije še bolj zapletene. Po drugih domnevah namreč Bela hiša noče, da bi Kitajska s krajo intelektualne lastnine razvijala svoje najsodobnejše čipe, želeli naj bi si odvisnosti azijske velikanke od nekaj let starih ameriških.

Kitajski predsednik Xi Jinping in ameriški Trump med nedavnim srečanjem v Shenzhenu. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Gre tudi za vprašanje daj-dama pri drugih mednarodnih vprašanjih, na primer pri vojni z Iranom. Predvsem pa bi si brezposelni Jensen Huang morda lahko zaželel kakšne druge službe, morda celo ne v ZDA. Predsednik Trump noče tvegati. Vodstvo pri umetni inteligenci in drugih najsodobnejših tehnologijah ni bistvenega pomena le za ameriško gospodarstvo, ampak tudi za vojsko ter s tem za strateški položaj ZDA v svetu.

Kako pomembno je vodstvo pri umetni inteligenci, kažejo tudi velike ameriške težave z letalstvom, bančništvom in celo obveščevalnimi službami v minulih dneh. V Beli hiši trdijo, da pri prizemljitvah letal, prevzemanju kripto denarja in drugih pretresih ni šlo za običajne hekerje, ampak da pomanjkljivosti išče UI sama. To ta čas prinaša težave prometu, gospodarstvo in celo delovanju vlade, na dolgi rok pa naj bi bili tehnološki in drugi sistemi trdnejši.

Nekdanji demokratski kongresnik Eric Swalwell se je zapletel z domnevno kitajsko vohunko Fang Fang. FOTO: Manuel Orbegozo/Reuters

Jensen Huang pa lahko najbrž v prihodnosti pričakuje veliko večja preverjanja obveščevalnih služb, kot jih je doslej kot eden od »Donaldovih prijateljev«. Če bo ostal z ženo Lori, s katero sta se spoznala v študentskih letih, lahko pričakuje tudi večji družinski nadzor. Mediji in drugi pa so v lovu za čim več informacijami o »loncih medu«, kot v skladu z vohunsko retoriko imenujejo privlačne ženske v službi tujih držav in v iskanju romantike željnih vplivnih osebnosti politike, gospodarstva in vse bolj tehnologije. Ali moške. Druga sodobna afera z domnevno kitajsko vohunko Fang Fang (Christine Fang) je pomagala pokopati politično kariero kalifornijskega demokrata Erica Swalwella. Še vedno najbolj razvpito vohunsko razmerje pa je najbrž dolgoletno francoskega diplomata iz osemdesetih let minulega stoletja Bernarda Boursicota z domnevno pekinško operno pevko Shi Pei Pu. Lonec medu s prelepim glasom je bil v resnici moškega spola, Boursicot pa je pred sodiščem trdil, da tega ni vedel.