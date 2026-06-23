Jeruzalem razgalja notranja trenja v Bruslju

Kljub vse več pozivom, da bi glede na razmere v Gazi in na Zahodnem bregu morala ukrepati proti Izraelu, notranja razhajanja Evropski uniji onemogočajo sprejetje odločitev. Nejasnosti v politiki so na začetku tedna spremljale obisk evropske komisarke za Sredozemlje Dubravke Šuica v Jeruzalemu in na Zahodnem bregu.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v nemilosti gositelja Šuice, izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara. Ker je na zaprtem sestanku v Mehiki ravnanje s Palestinci menda primerjala z južnoafriškim apartheidom, je Sar konec tedna objavil, da Izrael prekinja vse stike z njo, dokler ne bo preklicala obtožb.