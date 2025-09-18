  • Delo d.o.o.
    Svet

    Zaradi izjav o Kirku in Trumpu so za nedoločen čas ukinili oddajo Jimmyja Kimmla

    Namesto oddaje Jimmyja Kimmla posebna oddaja v spomin na Kirka. Trump potezo pozdravlja, demokrati pa pripravljajo zakon proti politično motiviranemu pregonu.
    Jimmy Kimmel FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
    Galerija
    Jimmy Kimmel FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
    R. I.
    18. 9. 2025 | 07:30
    18. 9. 2025 | 08:18
    A+A-

    Medtem ko obtoženca za umor desničarskega aktivista Charlieja Kirka morda čaka strelski vod, pa se je včeraj zgodila presenetljiva odločitev, da za nedoločen čas prekinejo eno najbolj priljubljenih in vplivnih nočnih oddaj v ZDA Jimmy Kimmel Show. Kimmel ob odhodu iz studia v Los Angelesu za BBC te odločitve ni hotel komentirati, Trump se je odločitve razveselil. Po navedbah virov, kot piše BBC,  Kimmel ni bil odpuščen, vodstvo pa se bo z njim pogovorilo o nadaljnjih korakih.

    Odločitev je sprožila ogorčenje politikov, medijskih osebnosti in zagovornikov svobode govora, ki so opozorili, da se kritike Donalda Trumpa sistematično utišajo. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je dejal, da republikanska stranka ne verjame v svobodo govora in da izvaja cenzuro v realnem času.

    image_alt
    Markeš: Dokler orožje strelja po črncih in otrocih iz osnovnih šol, jih ne skrbi

    Namesto Kimmla oddaja o spominu na Kirka

    Oddaja Jimmyja Kimmla je bila umaknjena z ekrana »za nedoločen čas«, saj je bil voditelj deležen kritik zaradi izjav o motivih za Kirikov umor in predsednikovem odzivu na dogodek, poroča Guardian. Sinclair Broadcast Group, ki ima v lasti ali upravlja več deset lokalnih postaj ABC po ZDA, je sporočil, da bo v petek Kimmlovo oddajo nadomestil s posebno oddajo v spomin na Kirka.

    V izjavi, objavljeni na spletu, je Sinclair pohvalil predsednika Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendana Carra, ker je zagrozil z odvzemom licenc postajam, ki bi zagovarjale Kimmlovo pravico do svobode govora, in Kimmlove izjave označil za »neprimerne in globoko neobčutljive«, piše Guardian. BBC pa dodaja, da je dejal, da je voditelj pokazal »najbolj bolno vedenje« in pozval Disney k ukrepanju. Opravičilo bi po njegovem mnenju bilo »najmanjši razumen korak«.

    Sinclair je obljubil, da bo Kimmlova oddaja ostala umaknjena s teh postaj »dokler ne bodo potekali formalni pogovori z ABC glede zavezanosti mreže profesionalnosti in odgovornosti«.

    FOTO: Daniel Cole/Reuters
    FOTO: Daniel Cole/Reuters

    Podjetje ima v lasti podružnice ABC v številnih mestih, med drugim v Washingtonu, St. Louisu (Misuri), Portlandu (Oregon), Seattlu (Washington) in Tulsi (Oklahoma).

    Trump vs. Kimmel

    Ta odločitev prihaja v času, ko Donald Trump in njegovi zavezniki grozijo z obračunom s kritiki Kirka. Potezo, da za nedoločen čas ukinejo oddajo, je Trump takoj pozdravil in jo označil za »odlično novico za Ameriko«: »Slabo gledana oddaja Jimmy Kimmel Show je preklicana. Čestitke ABC, da je končno zbral pogum in naredil, kar je bilo treba narediti.« Napadel je še voditelja Jimmyja Fallona in Setha Meyersa na NBC kot »popolne zgube«, njegove besede povzema BBC.

    Trump je v preteklosti že pogosto polemiziral s Kimmlom; ta je lani med podelitvijo oskarjev bral Trumpove ostre kritike svojega nastopa.

    Dolga zgodovina medsebojnih sporov in ostrih besed

    Med predsednikom in Kimmlom je dolga zgodovina kritik in ostrih besed. Ko je Kimmel vodil podelitev oskarjev leta 2024, je Trump na spletu zapisal: »Ali je kdaj obstajal SLABŠI VODITELJ kot Jimmy Kimmel na oskarjih? Njegov uvod je bil kot nastop povprečneža, ki se preveč trudi biti nekaj, kar ni in nikoli ne bo.«

    Kimmel je sporočilo prebral kar med prireditvijo in odgovoril, da je »presenečen«, da je Trump še pokonci, ter pripomnil: »Ali ni že mimo tvojega zaporniškega časa?« s čimer je namignil na številne sodne postopke, ki so tedaj potekali proti nekdanjemu predsedniku.

    Že leta 2017, v času Trumpovega prvega mandata, se je Kimmel pojavil kot nepričakovan zagovornik ohranitve Obamacara. V več monologih v svoji oddaji se je odločno upiral prizadevanjem za razveljavitev zakona o dostopni zdravstveni oskrbi (ACA), navaja Guardian.

    V ganljivem govoru je razkril, da se je njegov sin Billy rodil s srčno napako in bil tik pred smrtjo. Kimmel je poudaril, da je bil zaradi vrhunske zdravstvene oskrbe njegov sin uspešno operiran.

    Izgovor za širšo cenzuro

    Demokratska članica FCC Anna Gomez je Brendanu Carru oporekala in opozorila, da »en sam nesprejemljiv akt političnega nasilja ne sme služiti kot izgovor za širšo cenzuro«. Sindikat scenaristov WGA je odločitev ABC označil za kršitev ustavne pravice do svobode govora, sindikat Sag-Aftra pa za »vrsto represije in povračila, ki ogrožajo svobodo vseh«.

    Kimmel ni edini voditelj, katerega oddaja se sooča s težavami v času, ko gledalci množično prehajajo na pretočne platforme. Julija je mreža CBS napovedala konec oddaje The Late Show with Stephen Colbert po enajstih sezonah. Obe mreži (ABC in CBS) sta se v zadnjih mesecih znašli tudi v odmevnih finančnih poravnavah s Trumpom zaradi spornih izjav in intervjujev.

    Občinstvo, ki je čakalo na snemanje oddaje, ki je bila ukinjena, je izrazilo razočaranje. Janna Blackwell iz Virginije je za BBC povedala: »To postaja absurdno. Svoboda govora. Izrazil je svoje mnenje in ga zdaj brišejo. To je bizarno.« Pred studiem je potekal tudi manjši protest z napisom »Trump mora oditi zdaj«.

    Pred studiem je potekal tudi manjši protest z napisom »Trump mora oditi zdaj«. FOTO: Daniel Cole/Reuters
    Pred studiem je potekal tudi manjši protest z napisom »Trump mora oditi zdaj«. FOTO: Daniel Cole/Reuters

    Številni ameriški komiki so se na odločitev odzvali z začudenjem, navaja Guardian. Mike Birbiglia je zapisal, da je vedno branil komike, tudi kadar se z njimi ni strinjal, in dodal: »Če si komik in ne obsodiš norosti umika Kimmla z ekrana, potem nehaj govoriti o svobodi govora.«

    Komik Michael Kosta, občasni voditelj The Daily Show, pa je zapisal: »To je resen trenutek v ameriški zgodovini. Televizijske mreže se morajo upreti. To je popolna neumnost.«

    Demokrati odgovarjajo z zakonom

    Demokrati v kongresu pripravljajo zakon No Political Enemies (Nope) Act, s katerim želijo zaščititi posameznike in organizacije – od nevladnikov do medijev in izobraževalnih ustanov – pred politično motiviranim pregonom zvezne vlade. Predlog bodo na četrtkovi novinarski konferenci predstavili senatorji Chris Murphy, Chuck Schumer, Chris Van Hollen in Tina Smith ter predstavniki Jason Crow, Greg Casar in Chrissy Houlahan.

    Zakonodajalci opozarjajo na grožnje Donalda Trumpa, podpredsednika J. D. Vancea, pravosodne ministrice Pam Bondi in svetovalca Stephena Millerja, češ da hočejo izkoristiti umor Charlieja Kirka za politično obračunavanje z nasprotniki.

    Nabiranje političnih točk

    Kimmel je v začetku tedna v oddaji dejal, da »Maga banda« poskuša politično izkoristiti umor Kirka. V svojem monologu v ponedeljek je dejal, »da Maga obupano poskuša prikazati tega fanta, ki je ubil Charlieja Kirka, kot nekoga drugega kot enega izmed njih in si prizadeva iz tega nabrati politične točke«.

    Voditelj se je obregnil tudi ob spuščene zastave v čast Kirku in se posmehoval odzivu predsednika Trumpa: »To ni način, kako odrasla oseba žaluje za prijateljem. To je način, kako štiriletnik žaluje za zlato ribico.«

    Na dan streljanja je Kimmel sicer na instagramu obsodil napad in družini izrekel sočutje oziroma ljubezen.

    Oblasti motiva za napad 10. septembra niso navedle. Po navedbah tožilstva je osumljenčeva mati pojasnila, da se je sin v zadnjem letu nagibal bolj v levo, postal je naklonjen gejevskim in trans pravicam. Osumljeni Tyler Robinson ni bil član nobene stranke in ni glasoval ne leta 2022 ne 2024, so dodale oblasti.

    Kimmel ob izvolitvi Trumpa:

    Več iz teme

    Charlie KirkDonald TrumpZDAJimmy Kimmel

