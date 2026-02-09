Hongkonško sodišče medijskega mogotca Jimmyja Laia obsodilo na 20 let zapora

Sodišče v Hongkongu je prodemokratičnega medijskega magnata Jimmyja Laia v ponedeljek obsodilo na 20 let zapora zaradi kaznivih dejanj, povezanih s spornim zakonom o nacionalni varnosti. Sodišče je na zaporno kazen obsodilo tudi šest Laievih nekdanjih novinarskih sodelavcev.

Sodišče je 78-letnega Laia, lastnika zdaj že ukinjenega časnika Apple Daily, ki je tudi britanski državljan, decembra lani spoznalo za krivega zarotniškega sodelovanja s tujimi akterji in uporniških medijskih publikacij.

Prva obtožba izhaja iz leta 2020 sprejetega zakona o nacionalni varnosti, s katerim so se oblasti odzvale na večmesečne prodemokratične demonstracije. Ena vodilnih osebnosti teh protestov je bil prav Lai.

Kazen, ki jo je danes Laiu izreklo sodišče, je doslej najstrožja za kršitve določb omenjenega zakona, ki je po navedbah oblasti nujen za ohranjanje stabilnosti v mestu, po mnenju kritikov pa je namenjen zatiranju nasprotnikov.

Lai je sicer za zapahi že od leta 2020 in dve leti od v ponedeljek izrečene kazni se prekrivata z doslej dosojenimi, kar pomeni, da bo v zaporu preživel dodatnih 18 let, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili sodniki.

Za mnoge junak, za druge izdajalec

V prodemokratičnem gibanju v Hongkongu Laia vidijo kot junaka, Peking pa kot izdajalca. Obtožbe proti sebi je vseskozi zanikal, češ da se je zgolj zavzemal za načela, kot so vladavina prava in svoboda govora, o katerih je menil, da so vrednote Hongkonga, poroča britanski BBC.

Njegov odvetnik še ni javil, ali se bo Lai na obsodbo pritožil. To lahko stori v 28 dneh.

Upokojeni škof Joseph Zen Ze Kiun in Laieva žena na ponedeljkovi razglasitvi obsodbe. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Ob izreku kazni so bili na sodišču prisotni tudi njegova soproga Teresa, ki jo je spremljal nekdanji katoliški škof Hongkonga Joseph Zen, ter nekdanji novinarji Apple Dailyja. Njegova otroka, ki živita v tujini, sta obsodbo v izjavi obsodila in opozorila na vse slabše zdravje njunega očeta.

Obsodbe se vrstijo tudi iz vrst organizacij za človekove pravice. Human Rights Watch poudarja, da gre za veliko krivico in »dejansko dosmrtno kazen«. Amnesty International pa je sporočil, da gre za »še en mejnik v preobrazbi Hongkonga iz mesta, ki mu vlada pravo, v takšno, ki mu vlada strah«. Britanska zunanja ministrica Yvette Cooper je dejala, da bi morali Laia izpustiti iz humanitarnih razlogov, Združeno kraljestvo pa bo glede obsodbe stopilo v stik s Kitajsko, poroča Reuters.

Vodja Hongkonga John Lee je medtem obsodbo Laia pozdravil, češ da so njegovi zločini »gnusni in izjemno zli«, še poroča AFP.