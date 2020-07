Joe Biden je posegel po Trumpovem receptu

New York – »Delavski milijarder«­ Donald Trump se ponaša s podporo ameriških poražencev globalizacije iz tradicionalnega delavskega razreda, z zagovarjanjem načela Kupujmo ameriško pa poskuša zdaj doseči te volivce najverjetnejši demokratski predsedniški kandidat Joe Biden.»Stave ne bi mogle biti višje!« je v Dunmoru v Pensilvaniji nekdanji demokratski podpredsednik predstavil svoj 700 milijard dolarjev vreden gospodarski program. Po izbruhu pandemije so zaprla vrata številna manjša podjetja, ki zagotavljajo skoraj polovico delovnih mest in Joe Biden je dejal: »Dovolj je!« Z geslom Kupujmo ameriško je napovedal tekmo ...