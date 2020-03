Joe Biden spet premagal Bernieja Sandersa

Bernie Sanders. Foto Mandel Ngan Afp

New York – Favorit za demokratskega izzivalca predsednikaje tudi v Floridi, Illinoisu in Arizoni premagal tekmeca. S 62, 59 in 42 odstotki demokratskih glasov v teh državah je nekdanji podpredsednik pridobil še večjo prednost v številu delegatov za julijsko nacionalno konvencijo demokratske stranke.S štiridesetimi odstotki delegatskih glasov še vedno na voljo vermontski senator Sanders še ni avtomatično izločen, a ni zelo verjetno, da se bodo demokratski volivci v preostalih zveznih državah ZDA množično odločali zanj. Že vse po Južni Karolini veliko več možnosti za zmago proti Trumpu dajejo bolj sredinskemu Bidnu in demokratični socialist se bo moral najbrž že kmalu odločiti, ali bo še vztrajal v tekmi. V njej ostaja tudi havajska kongresnica, a brez najmanjše možnosti za zmago.Res pa tudi demokratsko predsedniško tekmo pretresa pandemija koronavirusa in v nekaj zveznih državah so glasovanja že prestavili. V Ohiu, Georgii in Luisiani bi Biden po raziskavah javnega mnenja dobil dovolj glasov za dokončno prevlado, zdaj pa bo moral na to še počakati.