Joe Biden zmagovalec demokratskih volitev v Južni Karolini

Demokratični socialist Bernie Sanders v Južni Karolini na oddaljenem drugem mestu. Foto Jonathan Ernst Reuters

Milijarder in aktivist Tom Steyer je Južni Karolini posvetil veliko časa in denarja. Foto Mark Makela Reuters

New York – Nekdanji podpredsednik, ki so mu slabe uvrstitve v Iowi, New Hampshiru in Nevadi že resno majale status favorita v demokratski predsedniški tekmi, je po medijskih projekcijah v Južni Karolini premagal vse tekmece za izzivalca republikanskega predsednika. Kontroverzni demokratični socialist, ki je doslej zbral največ delegatov za julijsko demokratsko konvencijo v Milwaukeeju, je na strankarskih volitvah v petmilijonski zvezni državi na oddaljenem drugem mestu.Biden je v Južni Karolini računal na glasove temnopoltih demokratov in res so mu ti množično podelili zaupanje kljub številnim spornim izjavam. Med drugim je napačno navajal, da je bil v času apartheida zaprt v Južnoafriški republiki, da je strelno orožje pokopalo polovico prebivalstva ZDA in da tekmuje za senat namesto za Belo hišo, a so demokrati Južne Karoline podpredsedniku priljubljenega prvega temnopoltega predsednika ZDAodpustili vse. Veliko je pomagal tudi blagoslov legendarnega temnopoltega kongresnika, predvsem pa temnopolti demokrati Južne Karoline očitno verjamejo, da lahko le zmerni politik Bidnovega kova premaga predsednika Trumpa.Republikanski prvak očitno soglaša, saj je na svojem zborovanju v Charlestonu svoje klical k glasovanju za Sandersa. Če bi Trump rad polemiziral z zagovornikom vseh vrst podržavljenj, pa je vermontski senator nočna mora sredinskih demokratov. Zato so bili ti veseli, da je Sanders vsaj v Južni Karolini precej zastal za Bidnom. Na tretje mesto se je uvrstil milijarder in aktivist, ki je tej zvezni državi posvetil veliko denarja in časa, za njim ostali kandidati nekdanji župan South Bendater senatorki iz Massachusettsa in MinnesoteinBo kateri od njih izstopil iz demokratske predsedniške tekme in tako favoritu Južne Karoline omogočil lažji boj na prihajajočem »super torku« ter vse do demokratskega imenovanja? Če bo kdo, ni nujno, da bo dovolj, saj bo že v torek za glasove demokratskih volivcev vabil tudi nekdanji newyorški župan. Finančno-medijski milijarder se sicer ni preveč izkazal na televizijskih soočenjih, še vedno pa ima na voljo neomejena sredstva za politične oglase in vse drugo, pri katerem morajo drugi sredinski kandidati že varčevati.