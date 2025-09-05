Joeja Bidna operirali zaradi kožnega raka

Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden je pred kratkim prestal operacijo zaradi kožnega raka, je za CBS News sporočila njegova predstavnica za odnose z javnostjo. Nekdanjemu predsedniku so z Mohsevo operacijo odstranili rakavo tkivo na desni strani glave, kjer je v zadnjih dneh nosil obvezo.

Leta 2023 so Bidnu že odstranili del tkiva na prsih. Izkazalo se je, da gre za bazalnocelični karcinom, ki je najpogostejša oblika kožnega raka. Zdravnik Bele hiše je takrat dejal, da so uspešno odstranili vse rakavo tkivo, navajajo pri CBS News. Bidnu so v preteklosti, še preden je postal predsednik ZDA, večkrat odstranili tudi nemelanomskega kožnega raka, ki je sicer veliko pogostejši kot melanomski.

Odkar ga je v Beli hiši zamenjal Donald Trump, se je dvainosemdesetletni politik redko pokazal v javnosti. Poleg tega so Bidnu maja letos diagnosticirali agresivno obliko raka na prostati, ki se je razširila na kosti, njegov sin Beau pa je leta 2015 preminil zaradi oblike možganskega raka.