Johannesburg: v streljanju ubitih najmanj 12 ljudi, motiv za napad ni znan

V množičnem streljanju na območju Johannesburga je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, je sporočila južnoafriška policija, poroča BBC.

Še devet ljudi je bilo ranjenih v napadu, ki se je pozno v torek zgodil v barakarskem naselju Jumpers v predelu Cleveland vzhodno od Johannesburga. Policija išče osumljence.

»Po navedbah naj bi več kot deset osumljencev izstopilo iz belega vozila Toyota Quantum v bližini bencinske črpalke v Clevelandu,« je policija zapisala v izjavi. Kot so dodali, naj bi osumljenci v naselje vstopili skozi oba vhoda in se premikali po območju, pri čemer so na več lokacijah streljali na prebivalce in člane skupnosti, nato pa s kraja pobegnili z istim vozilom. Policija je v izjavi navedla, da je sprožila iskanje več kot desetih osumljencev po napadu v barakarskem naselju Jumpers, piše Reuters.

Med žrtvami osem moških in tri ženske

Lokalna policija je sporočila, da so se policisti okoli 23.10 po lokalnem času v torek odzvali na prijavo streljanja. Na kraj so napotili tudi reševalce, ki so oskrbeli ranjene. Policija je navedla, da je na kraju umrlo osem moških in tri ženske, še en moški pa je zaradi poškodb umrl v bolnišnici.

Najmanj devet drugih ljudi so zaradi strelnih ran prepeljali v različne zdravstvene ustanove.

Motiv napada za zdaj ni znan in je del preiskave, je sporočila policija.

Južna Afrika ima eno najvišjih stopenj umorov na svetu; v povprečju je tam ubitih približno 60 ljudi na dan, še navaja BBC.