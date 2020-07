FOTO:John Travolta izgubil ženo, usoden je bil rak

FOTO: Loic Venance/AFP

Družina Travolta s sinom Jettom in hčerko Ello na fotografiji, objavljeni leta 2009. FOTO: Reuters

Spoznala sta se na snemanju filma The Experts

FOTO: Loic Venance/AFP

Kelly Preston je kot igralka nastopala v več kot 60 filmih in televizijskih produkcijah. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Igralecje na Instagramu objavil, da je ostal brez žene, prav tako igralke, poroča Sky News. Kot je zapisal, je bil zanjo usoden rak. Stara je bila 57 let.»S težkim srcem naznanjam, da je moja lepa žena Kelly izgubila dveletno bitko z rakom na dojkah,« je zapisal. »Pogumen boj je bila z ljubeznijo in podporo mnogih.« Igralka se je sicer po diagnozi odločila za boj z boleznijo v zasebnosti. Umrla je včeraj zjutraj.Kelly Preston in John Travolta sta veljala za enega najbolj občudovanih parov Hollywooda. Poročila sta se leta 1991, kar pomeni, da sta bila poročena 28 let. Tragedija je njuno družino zaznamovala že leta 2009, ko je umrl njun sin. Imela sta še hčerkoin sina, ki sta sedaj sta stara 20 oziroma 9 let.Jett je bil avtist in imel redno epileptične napade. Prav zadnji je bil zanj tudi usoden. Umrl je na počitniškem domu družine Travolta na Bahamih.Kelly Preston se je preizkusila tudi kot fotomodel, sicer pa se je kotrodila v Honoluluju na Havajih in otroštvo preživela v Iraku in Avstraliji. Kot igralka je nastopala v več kot 60 filmih in televizijskih produkcijah, med drugim v filmih Jerry Maguire, Mischief in Twins, s Travolto pa sta se spoznala leta 1987 na snemanju filma The Experts, kjer sta tudi skupaj zaigrala.Leta 1991 sta se poročila v Parizu, a sta morala obred po vrnitvi ponoviti še na Floridi. Obred v Franciji je bil namreč scientološki in v ZDA neveljaven.Soigralca sta bila med drugim še v filmu Battlefield Earth (2000), ki je dobil zlato malino za najslabši film desetletja, malino za najslabše odigrano stransko vlogo v tem filmu pa je dobila prav Prestonova. Oba z možem sta predlani nazadnje skupaj nastopila v filmu Gotti.