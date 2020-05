Johnson govori le v imenu Anglije

Hitrost rahljanja ukrepov ni različna samo med državami, ampak tudi med regijami v državah, zlasti če te funkcionirajo kot avtonomne enote. V Evropi se to najbolj nazorno kaže v Italiji in Španiji, vse bolj pa tudi v Združenem kraljestvu, kjer sicer majhne razlike v pristopih povzročajo zmedo.Boris Johnson v javnosti resda nastopa kot britanski premier, toda predstavniki škotskih in valižanskih oblasti so v zadnjih dneh dali vedeti, da so njegove pristojnosti pri rahljanju ukrepov bolj ali manj omejene na Anglijo. »To ni politično, ampak pravno vprašanje,« je poudarila škotska prva ministrica Nicola Sturgeon, ko je z ...