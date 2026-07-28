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    Svet

    Otroški puder in rak jajčnikov: farmacevtski velikan v ogromno poravnavo

    Predlagana poravnava bi zajela približno 69.000 zahtevkov zaradi domnevne povezave med izdelki s smukcem in rakom jajčnikov.
    Leta 2022 je družba Johnson &amp; Johnson napovedala, da bo po svetu prenehala proizvajati in prodajati otroški puder na osnovi smukca. Odločitev je sprejela več kot dve leti po tem, ko je izdelek umaknila iz prodaje v ZDA. FOTO: Mike Segar/Reuters
    Galerija
    Leta 2022 je družba Johnson & Johnson napovedala, da bo po svetu prenehala proizvajati in prodajati otroški puder na osnovi smukca. Odločitev je sprejela več kot dve leti po tem, ko je izdelek umaknila iz prodaje v ZDA. FOTO: Mike Segar/Reuters
    R. I.
    28. 7. 2026 | 07:15
    28. 7. 2026 | 07:48
    4:16
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    Družba Johnson & Johnson je za poravnavo več deset tisoč tožb v ZDA ponudila do 5,5 milijarde dolarjev. Tožniki trdijo, da so otroški puder in drugi izdelki s smukcem povzročili raka jajčnikov, poroča BBC. Smukec je naravni mineral, sestavljen iz magnezija, silicija, kisika in vodika. Znan je po gladkem, milnatem otipu in se pogosto uporablja v otroških pudrih.

    Predlagana poravnava naj bi končala dolgoletni pravni spor, ki že več let bremeni zdravstvenega velikana s sedežem v ameriški zvezni državi New Jersey.

    Družba Johnson & Johnson očitke zanika, je pa medtem spremenila sestavo svojega široko uporabljanega otroškega pudra.

    Podpredsednik družbe Johnson & Johnson za pravne spore Erik Haas je v ponedeljek dejal, da so obtožbe »neutemeljene« in da je družba pripravljena skleniti poravnavo, da bi zadevo dokončno razrešila.

    Poravnava bi zajela skoraj 70.000 primerov

    Po navedbah družbe Johnson & Johnson bi poravnava zajela približno 69.000 primerov, kar predstavlja večino še nerešenih zahtevkov, povezanih s smukcem. Družba Johnson & Johnson naj bi prihodnje leto izplačala do tri milijarde dolarjev, dodatnih plačil pa nato ne bi bilo pred letom 2028.

    Predlog mora pred dokončno potrditvijo sprejeti dovolj odvetniških družb, da bodo skupaj zastopale najmanj 95 odstotkov zahtevkov zaradi raka jajčnikov pred zveznimi in državnimi sodišči, je sporočila družba Johnson & Johnson.

    Haas je dejal, da je družba Johnson & Johnson prepričana, da bi bila tudi v nadaljnjih sodnih postopkih na koncu uspešna, tako kot je bila v večini doslej obravnavanih primerov.

    FOTO: Frederic J. Brown/AFP
    FOTO: Frederic J. Brown/AFP

    Dodal je, da bi predlagana rešitev družbi Johnson & Johnson omogočila, da zadevo pusti za seboj ter se še naprej osredotoča na razvoj zdravil in medicinskih pripomočkov, ki rešujejo življenja.

    Za obveznosti, povezane z otroškim pudrom Johnson's zunaj Severne Amerike, je odgovorna družba Kenvue, nekdanji oddelek družbe Johnson & Johnson za izdelke za zdravje potrošnikov.

    Kenvue, ki ima v lasti znane blagovne znamke, kot so Band-Aid, Listerine in Calpol, se je leta 2022 izločila iz družbe Johnson & Johnson.

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    Tožbe so se začele že leta 2009

    Prve tožbe proti družbi Johnson & Johnson zaradi otroškega pudra na osnovi smukca segajo v leto 2009.

    V začetku julija je zvezno sodišče odločilo v korist družbe Johnson & Johnson, saj je podvomilo, da lahko posamezni tožniki dokažejo, da je bil smukec neposreden vzrok za nastanek raka jajčnikov.

    FOTO: Lucas Jackson/Reuters
    FOTO: Lucas Jackson/Reuters

    Očitki zaradi morebitne prisotnosti azbesta

    Družba Johnson & Johnson se je soočila s tožbami potrošnikov in svojcev umrlih, ki trdijo, da so njeni izdelki povzročili raka, ker naj bi bil smukec onesnažen z azbestom.

    Smukec pridobivajo iz zemlje, njegova nahajališča pa so lahko v bližini nahajališč azbesta, za katerega je znano, da povzroča raka.

    Družba Johnson & Johnson je očitke večkrat zanikala. Vztraja, da raziskave kažejo, da je smukec varen, da ne vsebuje azbesta in da ne povzroča raka.

    Leta 2022 je družba Johnson & Johnson napovedala, da bo po svetu prenehala proizvajati in prodajati otroški puder na osnovi smukca. Odločitev je sprejela več kot dve leti po tem, ko je izdelek umaknila iz prodaje v ZDA.

    »V okviru globalnega pregleda portfelja smo sprejeli poslovno odločitev, da v celoti preidemo na ponudbo otroških pudrov na osnovi koruznega škroba,« je takrat sporočila družba Johnson & Johnson.

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