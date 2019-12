Johnson po zgodovinski zmagi: Delal bom noč in dan, za Veliko Britanijo prihaja nova zora

Dominic Cummings, posebni svetovalec Johnsona, ob prihodu na Downing Street 10. FOTO: Toby Melville/Reuters

Britanski premierje bil po zgodovinski zmagi na volitvah v spodnji del britanskega parlamenta poln obljub in zahval. V prvem nagovoru volivkam in volivcem je v Londonu dejal, da bo delal »dan in noč«, da upraviči njihovo zaupanje. Stranka bo v 650-članski zbornici po novem zasedala 368 sedežev. Po včerajšnjih volitvah si je Johnson z zagotovitvijo prepričljive večine skoval pot za uresničitev brexita., vodja laburistov, je že napovedal svoj odstop. Največja opozicijska stranka je na volitvah utrpela hud udarec in najslabši rezultat po letu 1935. Johnson tega sicer (še) ni komentiral, se je pa v zmagoslavnem govoru pohvalil, da jim »je uspelo« in da »prihaja nova zora za Veliko Britanijo«, namigujoč na govor Tonyja Blaira po zmagi na volitvah leta 1997. Johnson se je po poročanju BBC zahvalil tudi laburističnim volivcem, ki so podprli konservativce, rekoč, da bo vodil ljudsko vlado.»Počaščen sem, da ste mi naklonili svoje zaupanje. Opravil bom svoje delo, delal dan in noč ter dokazal, da ste volili prav. Vaš glas bo slišan.« Ljudje si želijo sprememb in ne bomo jih pustili na cedilu, je bil poln obljub britanski premier.Laburisti so izgubili sedež tudi v nekaterih okrajih, ki so leta 2016 podprli britanski izstop iz Evropske unije.55-letni Johnson je bil pred referendumom junija 2016 ena osrednjih figur kampanje za britanski izstop iz povezave. Premierkaga je julija 2016 po prevzemu oblasti imenovala za zunanjega ministra, s čimer naj bi mu po ocenah analitikov skušala preprečiti, da bi si doma oblikoval politično bazo za prevzem vodenja stranke, poroča STA.