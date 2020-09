Johnsonova avstralska smer brez kažipota

Bruselj – Veliko hrupa, ki je ­konec tedna prišel z druge strani Rokavskega preliva, je očitno znamenje, da se začenja napeta­ končnica pogajanj med EU in Združenim kraljestvom.Temeljno vprašanje je, ali bo stranema uspelo skleniti sporazum o prihodnjih (gospodarskih) odnosih. Ker Združeno kraljestvo od 1. januarja, po koncu tranzicije, ne bo več del carinske unije in enotnega trga, bi brez sporazuma trgovalo z EU po pravilih Svetovne trgovinske organizacije (WTO). Združeno kraljestvo bi, kot vidi stvari britanski premier Boris Johnson, trgovalo z EU po zgledu Avstralije, ki nima trgovinskega sporazuma z EU. In vendar je ...