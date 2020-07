Johnsonova vlada prepovedala uporabo Huaweijeve opreme

Poceni stvari so poceni z razlogom Preberite še:

Britanski premier Boris Johnson. Foto: Ben Stansall/Reuters

Britanska vlada je britanskim telekomunikacijskih operaterjem prepovedala uporabo opreme kitajskega tehnološkega giganta Huawei pri vzpostavljanju mobilnega omrežja pete generacije (5G). Popolna prepoved bo začela veljati s koncem tega leta, so sporočili predstavniki vlade, ki je presodila, da sodelovanje s kitajskim podjetjem predstavlja preveliko varnostno tveganje.Mobilni operaterji od konca leta naprej obstoječim omrežjem 5G ne bodo smeli dodajati nobenih novih Huaweijevih komponent, medtem ko bodo morali vso že vgrajeno Huaweijevo opremo iz omrežij odstraniti najkasneje do leta 2027.Vlada se je januarja letos odločila, da bo kitajski gigant kljub določenim varnostnim tveganjem lahko v omejenem obsegu sodeloval pri gradnji omrežja 5G na Otoku. Odločitev jo je postavila v navskrižje s Trumpovo administracijo, ki je London prepričevala, naj se odreče kakršnemu koli sodelovanju s Huaweijem.Razveljavitev te odločitve utegne poslabšati že tako zaostrene odnose med Združenim kraljestvom in Kitajsko. Spomnimo, med Londonom in Pekingom se je nedavno vnel diplomatski spor, po tem ko je Johnsonova vlada v odzivu na kitajsko sprejetje novega zakona o nacionalni varnosti za Hongkong, odpravila administrativne ovire za pridobitev britanskega državljanstva za tri milijone prebivalcev nekdanje britanske kolonije.