Johnsonova zelena luč za Huawei

Pritiski z vseh strani

Britanski premier Boris Johnson. FOTO: Toby Melville/Reuters

Britanska vlada se je odločila, da kitajskemu tehnološkemu gigantu Huawei ne bo prepovedala sodelovanja pri vzpostavitvi mobilnega omrežja pete generacije (5G) v Združenem kraljestvu, kljub opozorilom in pritiskom iz Združenih držav Amerike, naj se iz varnostnih razlogov v celoti odpove kakršnemu koli sodelovanju s tem podjetjem.Konservativna vlada pod vodstvomse je na podlagi ocene sveta za nacionalno varnost, v katerem poleg vrha države sedijo tudi predstavniki ključnih varnostnih in obveščevalnih služb, na koncu odločila, da bo poskušala ubrati srednjo pot: Huawei bo lahko pri vzpostavitvi omrežja 5G na Otoku odigral »omejeno« vlogo, kar pomeni, da bo lahko družba sodelovala zgolj pri izgradnji osnovnih, ne pa tudi občutljivih delov omrežja.Za podjetje bo veljalo več strogih omejitev: Huawei ne bo smel sodelovati pri izgradnji infrastrukture v bližini vojaških baz in drugih občutljivih objektov, njegov delež tržišča pri omrežju 5G pa bo omejen na 35 odstotkov in se bo z leti zmanjševal.Po ocenah analitikov je bila odločitev glede sodelovanja s Huaweiem ena najpomembnejših v dosedanjem mandatu Johnsonove vlade, saj utegne neposredno vplivati na prihodnost razvoja države po njenem izstopu iz Evropske unije.Uradni London se je v povezavi z vprašanjem vzpostavljanja omrežja 5G v zadnjih tednih znašel pod velikimi pritiski tako iz ZDA kot Kitajske. Z ene strani so prihajala opozorila, da utegne kakršno koli sodelovanje s kitajskim gigantom na dolgi rok ogroziti čezatlantsko izmenjavo obveščevalnih podatkov; z druge, da bo izrecna prepoved za Huawei ogrozila trgovinsko sodelovanje med Združenim kraljestvom in Kitajsko.Popolna prepoved za Huawei bi po poročanju Daily Telegrapha preložila vzpostavitev omrežja pete generacije na Otoku za vsaj dve ali tri leta in bi britansko gospodarstvo stala na desetine milijard funtov, česar si država po oceni vlade ni mogla privoščiti.