Judovski terorizem pospešuje razkroj izraelskih državnih institucij

Judovski terorizem, o katerem je še pred nekaj leti veljalo, da gre za obvladljiv varnostni pojav, ta teden izraelski varnostni strokovnjaki opisujejo kot »strateško grožnjo« samim temeljem države, njenim institucijam in demokratičnemu značaju. To ni pomembno le za razumevanje razmer na Zahodnem bregu, temveč tudi za vprašanje, kako dolgo lahko država ohranja monopol nad uporabo sile, če so judovski naseljenci vse pogosteje v konfliktu ne le s Palestinci, ampak tudi z lastno vojsko in policijo.

Številke so zgovorne: v prvi polovici leta 2026 je bilo zabeleženih 660 primerov judovske nacionalistične kriminalitete, 63 odstotkov več kot v prejšnjem polletju, pri čemer vojska poroča, da so pri nekaterih brigadah do 80 odstotkov dnevnih poročil povezali prav s tem pojavom. Nasilje spreminja izraelsko varnostno doktrino, spodjeda pravno državo in samopodobo Izraela. Kaj vse to pomeni za njegovo mednarodno legitimnost te države?