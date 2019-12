Jug Filipinov stresel niz močnejših potresov

Mindanao, drugi največji filipinski otok, je sicer zadnji niz močnejših potresov izkusil oktobra. FOTO: Reuters

Otok Mindanao na jugu Filipinov je danes stresel niz močnejših potresov. Najmočnejšemu so namerili celo magnitudo 6,8. Po podatkih lokalnih oblasti je v delnem zrušenju stavbe umrl otrok, več ljudi je utrpelo poškodbe. Opozorila pred cunamijem niso izdali.Policija je v Padadi, blizu epicentra, zagnala iskalno akcijo na območju močno poškodovane stavbe, v kateri je tržnica. Na številnih stavbah so se pojavile razpoke.Iz policije so sporočili, da je v zrušenju stavbe umrl otrok. Najmanj 24 ljudi so prepeljali v bolnišnico, še 13 jih je utrpelo poškodbe v bližnjih krajih.Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, je najmočnejši potresni sunek z magnitudo 6,8 območje stresel ob 14.11 po lokalnem času (ob 7.11 po srednjeevropskem času). Žarišče je imel v regiji Davao v bližini kraja Magsaysay na okoli 20 kilometrov globine. Kmalu zatem je sledilo več močnejših potresnih sunkov z magnitudami med 4,7 in 5,7.Potresi so na Filipinih relativno pogost pojav. Otočje namreč leži na t. i. tihomorskem ognjenem obroču, ki je geološko najbolj dejavno območje na Zemlji. Na tem območju se zgodi okoli 90 odstotkov vseh potresov na svetu.Mindanao, drugi največji filipinski otok, je sicer zadnji niz močnejših potresov izkusil oktobra. Tedaj je za posledicami tresenja tal v nekaj tednih umrlo več deset ljudi, poškodovanih je bilo več zgradb. Več deset tisoč ljudi je ostalo brez strehe nad glavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.