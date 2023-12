Jug Gaze znova tarča silovitega izraelskega obstreljevanja

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

7.46 Število žrtev od začetka vojne bo preseglo 18.000

Izrael je davi nadaljeval silovite napade na mesti Rafa in Han Junis na jugu Gaze, od koder poročajo o več deset smrtnih žrtvah. Izraelska vojska je pred tem ponoči izvedla več racij na zasedenem Zahodnem bregu in ciljala tarče na območju Libanona in Sirije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Število potrjenih smrtnih žrtev v več kot en mesec trajajoči izraelski letalski in kopenski ofenzivi v Gazi bo v kratkem preseglo 18.000. V tem času je bilo ubitih več kot 100 izraelskih vojakov. Palestinsko gibanje Hamas, ki je z vdorom v Izrael 7. oktobra odprlo najnovejše poglavje dolgoletnega konflikta, je v nedeljo sporočilo, da ne bo izpustilo preostalih talcev brez izmenjave za palestinske ujetnike in pogajanj ter izpolnitve njihovih zahtev.

Po navedbah Izraela je v Gazi še 137 talcev, medtem ko aktivisti ocenjuje, da je v izraelskih zaporih okoli 7000 Palestincev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelske sile pa nadaljujejo racije na Zahodnem bregu, poroča katarska televizija Al Jazeera. Po tem, ko so sinoči zabeležili več izstrelitev raket iz Libanona, pa je izraelska vojska izvedla povračilne napade na ozemlje severne sosede, navaja britanski BBC.

Poročila o domnevnih novih izraelskih napadih prihajajo tudi iz Sirije, kjer naj bi v nedeljo zvečer izraelske sile zadele več tarč v bližini Damaska.