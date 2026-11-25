Tretji vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana v zadnjem letu je še eno znamenje, da to ne najbolj stabilno območje na jugovzhodu Evrope ni utonilo v ­pozabo. Zasedanje s tamkajšnjimi voditelji, ki sta ga sinoči gostila­ predsednik evropskega sveta­ António Costa in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, še ni bilo prelomnica v širitveni politiki.

V izjavi vrha EU in Zahodnega Balkana je tudi poziv k izpolnitvi vseh obveznosti iz nasledstvenega sporazuma in rešitvi preostalih z nasledstvom povezanih vprašanj. Tudi Slovenija si je po naših informacijah prizadevala za takšno, bolj jasno formulacijo od sprva predvidene. Nerešeno je tudi vprašanje arhivov v Beogradu.