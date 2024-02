Julija Navalna obtožila Putina: Mučili ste ga živega, zdaj ga mučite mrtvega

Ruski predsednik Vladimir Putin je osebno odredil, da se truplo ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega ne sme izročiti njegovi družini, je danes izjavila žena preminulega politika Julija Navalna. Kritična je bila tudi do ruske invazije na Ukrajino in ponovila, da bo Putin zanjo odgovarjal.

»Mučili ste ga živega, zdaj ga mučite še mrtvega. Popolnoma razumem, da tega ni organiziral kakšen preiskovalec v Salehardu. Vse to vodi Putin. Putin je tisti, ki govori 'pritisnite na mater, zlomite jo, povejte ji, da telo njenega sina gnije',« je dejala Navalna.

Ljudmila Navalna, mati politika, je namreč medtem v četrtek sporočila, da so ji oblasti dovolile videti sinove posmrtne ostanke, a ji ga niso izročile. Ob tem jih je obtožila, da jo skušajo prisiliti, naj sina pokoplje na skrivaj.

V luči tega je Julija poudarila, da se Putin, ki se rad prikazuje kot pobožni kristjan, norčuje iz posmrtnih ostankov njenega moža. »Vedno smo vedeli, da je Putinova vera lažna, zdaj pa to lahko vidimo kot še nikoli prej,« je nadaljevala in ruskega predsednika obtožila satanizma, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

People walk past a poster of late Russian opposition leader Alexei Navalny, who died in a Russian Arctic prison, on February 24, 2024 in the center of Milan. A placard reads 'Russia will be free'. (Photo by GABRIEL BOUYS/AFP) Foto Gabriel Bouys Afp