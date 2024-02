Julija Navalna pred evropskimi poslanci

Evropski poslanci se bodo danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu poklonili nedavno umrlemu ruskemu aktivistu Alekseju Navalnemu, pri čemer bodo prisluhnili nagovoru njegove vdove Julije Navalne. Predvidoma bodo v okviru resolucije obsodili ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegov režim.

Navalna, ki je v zadnjem tednu večkrat očitala Putinu odgovornost za smrt svojega moža, bo danes nagovorila evroposlance. Kasneje bodo o smrti Saharovega nagrajenca poslanci govorili tudi s predstavniki Evropske komisije in belgijskega predsedstva Svetu EU. Glede na napovedi bodo obsodili ruski režim in Putina ter razpravljali o nevarnih razmerah, s katerimi se v Rusiji soočajo opozicijski politiki, novinarji in zagovorniki človekovih pravic. V četrtek bo na to temo sledilo še glasovanje o resoluciji.

Aleksej Navalni (1976–2024). FOTO: Maksim Šemetov/Reuters

S predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pa bodo evropski poslanci danes razpravljali o krepitvi evropske varnosti in obrambe spričo vse bolj negotovih geopolitičnih razmer. Von der Leyen, ki bo predvidoma prihodnji teden predstavila skupno strategijo za evropsko obrambno industrijo, se je na nedavni Münchenski varnostni konferenci zavzela za več usklajevanja med državami članicami na področju obrambe.

Po torkovi razpravi bodo evroposlanci danes glasovali o novih pravilih glede vozniških dovoljenj, ki naj bi po napovedih zagotovili večjo varnost na naših cestah, med drugim pa predvidevajo tudi, da bodo vozniška dovoljenja dostopna preko mobilnih telefonov. Končno obliko novih pravil bo sicer sprejela nova sestava Evropskega parlamenta.