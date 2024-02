Julija Navalna: Vemo, zakaj je Putin ubil Alekseja

Tri dni po nenadni smrti Alekseja Navalnega, najvidnejšega ruskega opozicijskega politika, ki se je po trditvah ruskih oblasti zgrudil med prestajanjem zaporne kazni, se je oglasila njegova vdova in napovedala, da se bo še naprej borila za svobodno Rusijo in s tem nadaljevala moževo življenjsko delo.

Žalujoča Julija Navalna je v video sporočilu, objavljenem na družbenih medijih, odgovornost za smrt svojega moža v zaporni koloniji na skrajnem severu države pripisala ruskemu voditelju Vladimirju Putinu. »Z umorom Alekseja je ubil tudi polovico mene. Toda še vedno imam drugo polovico, ki mi pravi, da nimam pravice odnehati,« je poudarila Navalna. »Nadaljevala bom delo Alekseja Navalnega, še naprej se bom borila za našo državo.« To je po njenih besedah tudi najpomembnejša stvar, ki jo lahko v odzivu na smrt njenega moža storijo njegovi privrženci.

Julija Navalna, vdova Alekseja Navalnega: »Nadaljevala bom delo Alekseja Navalnega, še naprej se bom borila za našo državo.« FOTO: REUTERS/Maxim Shemetov

Vzrok smrti nekdanjega odvetnika, ki je v zadnjem desetletju postal Putinov najvidnejši in najbolj mednarodno izpostavljeni kritik znotraj Rusije, uradno še vedno ni znan. Predstavniki Kremlja so danes sporočili, da preiskava še vedno poteka in kritizirali izjave zahodnih vlad, da je za smrt Navalnega kriv Putin.

Julija Navalna je prepričana, da želi Putinov režim z odlašanjem predaje moževih posmrtnih ostankov zabrisati sledi zločina, katerega žrtev je bil njen mož. »Točno vemo, zakaj je Putin pred tremi dnevi ubil Alekseja ... Gotovo bomo natančno izvedeli, kdo je izvedel ta zločin in kako je bil izveden. Imenovali bomo imena in pokazali obraze,« je še napovedala sedeminštiridesetletna vdova.