FOTO:Junaki našega časa

New York – Ta konec tedna so New York preletavali jastrebi. Strah pred grozljivim virusom je dodobra izpraznil največje ameriško velemesto in narava si vrača svoj dolg. Ko se umikajo ljudje, pridejo bitja, ki smo jih tudi v New Yorku občudovali le v živalskih vrtovih.Veličastne ptice so preletavale Stolp svobode, ki spominja na teroristične napade iz leta 2001, in vojaško ladjo bolnišnico, ki naj bi pomagala pri tokratnem reševanju življenj. Praznina vlada tudi v drugih predelih New Yorka in je še posebej občutna na najbolj znamenitem trgu Times Square. Pred novim koronavirusom je ta vsak dan sprejel pol milijona ljudi, zdaj le sem ter tja kdo hiti po nujnih opravkih. Veliki panoji ne delajo reklame za modne trgovine, ampak slavijo ljubezen v času koronavirusa ter z angelskimi krili slikajo zdravnike in drugo medicinsko osebje.New York ob večerih ploska vsem, ki se v bolnišnicah in drugje žrtvujejo za naše življenje in zdravje, a so junaki našega časa tudi številni drugi. »Dobim veliko nasmehov in zahval,« je lokalnemu časopisu povedala taksistka, ki pomaga razvažati velike kartone s hrano za najbolj pomoči potrebne meščane. Taksistom in voznikom Uberja ali Lyfta mestne oblasti za prevoze plačajo petnajst dolarjev na uro, kar pride prav, saj te dni po ulicah in avenijah le malo ljudi išče prevoz. Samo v marcu so razvozili šest milijonov paketov s hrano in tudi zaradi programov DeliveryTLC, Angel Food in drugih v ohromelem velemestu ni slišati veliko zgodb o lačnih ljudeh.Dovolj so že zgodbe o vseh, ki smo jih izgubili zaradi morilskega virusa. »Policijski narednikje ljubil pečenje na žaru, njegovi svinjski kotleti s kolo s češnjevim okusom so bili nepozabni,« so zabeležili v Newsdayu, pa tudi, da je sanjal o upokojitvi na Floridi.iz Wyandacha na Long Islandu, »prijatelj vsakogar, ki ga je srečal«, se je to poletje nameraval poročiti. »Zaročila sva se na ladji križarki, za roko me je zaprosil pred petsto ljudmi,« je časopisu povedala njegova zaročenka.Broadwayski igralecbo še srečen, če se bo zaradi zapletov med zdravljenjem covida-19 rešil le z odrezano nogo, prijatelji in znanci na družbenih omrežjih s plesom na njegovo glasbo zbirajo denar zanj in za njegovo družino. Število Newyorčanov, ki potrebujejo zdravniško oskrbo, pa je vendarle začelo upadati. Guverner države New Yorkje izredne ukrepe kljub temu podaljšal do sredine maja ter vsem zapovedal še zakrivanje obraza.V znamenju koronavirusa so celo temačne plati velemesta. Zaradi nevarnosti okužbe spuščajo domov številne zapornike in med njimi se je znašel tudi znameniti mafijeciz skupine, ki je leta 1978 na terminalu Lufthanse newyorškega letališča John F. Kennedy ukradla za šest milijonov dolarjev denarja in dragocenosti. Rop je bil tako predrzen, da jepo njem posnel film Dobri fantje, danes 85-letni Asaro pa je za zapahi preživel komaj tri leta, in še to zaradi požiga avtomobila nekoga, ki mu je nenamerno odvzel prednost na cesti. Izpustitev na dom je omogočila ista sodnica, ki ga leta 2015 ni obsodila zaradi znamenite tatvine.