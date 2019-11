Junckerjeva naslednica končno na cilju

Bruselj – Ursuli von der Leyen je kljub številnim zapletom uspelo sestaviti evropsko komisijo, ki bo pod njenim vodstvom začela delovati 1. decembra, z le enomesečno zamudo. Vladanje bo zapleteno, položaj pogosto nepredvidljiv.



Nova komisarska ekipa bo uradno izvoljena v sredo okoli poldneva na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta v Strasbourgu. Novo sestavo morajo najprej uradno potrditi še države članice, na današnjem ministrskem zasedanju v svetu EU. Posebnost bo, da bo nova ekipa imela enega člana manj, kot je število držav članic, saj Združeno kraljestvo pred volitvami 12. decembra noče poslati v Bruselj svojega kandidata, čeprav bi ga moralo. Zaradi tega je evropska komisija sprožila postopek proti Združenemu kraljestvu, češ da z zavračanjem imenovanja krši pravo EU.



Izbor Ursule von der Leyen je julija potekal v dramatičnih okoliščinah. Po uspešnem obračunu s sistemom vodilnih kandidatov so voditelji na kadrovskem vrhu EU nepričakovano izbrali nemško krščansko demokratko. V parlamentu je z velikimi težavami zbrala dovolj glasov, le devet več od polovice. Proti von der Leynovi je, denimo, glasoval precejšen del skupine socialistov in demokratov (S&D), tudi oba njihova poslanca iz Slovenije, Milan Brglez in Tanja Fajon. Iz tega tabora naj v sredo ne bi več prišlo veliko glasov proti, saj novo ekipo, v kateri imajo devet komisarjev, podpirajo.

Zahtevni mandat

S&D, Evropska ljudska stranka (EPP) kot najmočnejša skupina in liberalci (Renew), v katerih je najmočnejši akter francoski predsednik Emmanuel Macron, bodo v evropskem parlamentu stebri naslednice Jean-Clauda Junckerja. Zaradi razdrobitve političnega prostora tako v evropskem parlamentu kot tudi v državah članicah bosta vladanje in sestavljanje koalicij za sprejemanje odločitev v EU še bolj zapleteni. Neuradna velika koalicija EPP in S&D, ki je v zadnjem mandatu imela glavno besedo, že tako ne more več vladati sama.



Zato so pričakovane bolj taktične koalicije, ki se bodo – odvisno od teme – usmerjale bolj na levo ali bolj na desno. Tudi v zadnjih petih letih so občasno nastajale takšne naveze, a v prihodnjih letih bo po napovedih iz parlamentarnih krogov položaj pogosto nepredvidljiv. Številne napetosti ostajajo znotraj samih skupin. EPP se še ne more odločiti, ali bo pri njih lahko ostal madžarski Fidesz. V S&D so močne napetosti med »nemško« in »špansko« frakcijo. V liberalnem taboru (Renew) morajo s kar nekaj stresa spremljati veliko ambicioznost macronistov.

Ambiciozni načrti

Von der Leynova je sicer obljubila spolno uravnoteženo evropsko komisijo, a se je tehtnica na koncu prevesila na moško stran. Sestavljena bo iz 15 moških in 12 žensk. Kar zadeva vsebino, že takoj na začetku mandata napoveduje veliki podnebno-okoljsko-energetski načrt Green Deal. Predlaga strateško širitveno politiko in nov začetek pri sprejemanju migracijsko-azilnega svežnja. V ekipi bodo imeli vodilno vlogo trije izvršni podpredsedniki: socialdemokrat Frans Timmermans (Grean Deal), liberalka Margrethe Vestager (digitalna Evropa) in Valdis Dombrovskis iz EPP (gospodarstvo).



Istega dne kot nova evropska komisija bo začel svoj mandat tudi novi predsednik evropskega sveta Charles Michel.