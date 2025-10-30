V Angliji jutranja tabletka odslej brezplačna v vseh lekarnah

Britanski zdravstveni sistem NHS je odločil, da bo nujna kontracepcija oziroma jutranja tabletka odslej na voljo brezplačno v vseh lekarnah v Angliji, poroča Guardian. Ženske, ki so jo nujno potrebovale, so se morale pred tem naročiti na pregled pri osebnem zdravniku ali v kliniki za spolno zdravje, nekatere lekarne pa so za tovrstno obliko kontracepcije zaračunale tudi do 30 funtov (dobrih 34 evrov).

»Gre za eno najpomembnejših sprememb na področju spolnega zdravja od šestdesetih let in prelomnico v zagotavljanju lažjega dostopa do reproduktivnega zdravstva za ženske,« je ob odločitvi za javnost dejala zdravnica in direktorica oddelka za zdravje žensk pri NHS Sue Mann. Dodala je, da ženskam ne bo več treba iskati posebnih storitev in zagovarjati svojih potreb. Preprosto bodo obiskale lokalno lekarno in tam brezplačno dobile nujno kontracepcijsko tabletko brez predhodnega naročanja.

Dostopnost jutranje tabletke v Sloveniji Nujna kontracepcija ali jutranja tabletka je posebna oblika kontracepcije, ki jo ženska lahko uporabi po nezaščitenem spolnem odnosu. Vzeti jo je treba najpozneje v treh dneh, najbolje pa že v 12 urah po spolnem odnosu. Njena učinkovitost namreč s časom upada, tretji dan je že od 75 do 89 odstotkov manj učinkovita. V Sloveniji je jutranja tabletka dostopna brez recepta v vseh lekarnah, a je plačljiva. Cene se gibljejo od 17 do 22 evrov.

»Zdravstvo je ženske pogosto pustilo na cedilu«

Kar 80 odstotkov ljudi v Angliji živi manj kot 20 minut hoje daleč od najbližje lekarne, zato bo NHS s to odločitvijo pomagala uresničiti svojo desetletno zavezanost, da zdravstveno oskrbo pripeljejo v središče skupnosti. Ukrep sovpada z napovedjo NHS, da bodo ljudje, ki so jim na novo predpisali antidepresive, lahko v lokalnih lekarnah vprašali za nasvet in podporo v zvezi z zdravili ter spremembami zdravega življenjskega sloga.

Jutranja tabletka preprečuje zanositev, a ne ščiti pred spolno prenosljivimi okužbami. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Henry Gregg, izvršni direktor Nacionalnega združenja lekarn (NPA), ki zastopa približno 6000 neodvisnih lekarn po Združenem kraljestvu, je dejal: »Že dolgo smo pozivali k državnemu financiranju nujne kontracepcije, zato je odločitev dobra novica tako za bolnike kot za lekarne.«

Predolgo je bil dostop do brezplačne nujne kontracepcije odvisen od poštne številke, saj so ti dogovori veljali le za določene dele države. »Zelo pomembno je, da imajo lekarne, ki so pod velikim pritiskom in se zapirajo v rekordnem številu, trajnostno financiranje, saj lahko tako še naprej zagotavljajo storitve, kot je ta,« je še dejal Gregg.

Britanski minister za zdravstvo Stephen Kinnock je odločitev označil za velik korak naprej, ki odpravlja ovire pri dostopu do reproduktivne oskrbe, ki je ženske predolgo puščala na cedilu. »Lekarne imajo osrednjo vlogo v skupnostih, ljudje jim zaupajo in so lahko dostopne. Zato je bistveno, da imajo na voljo širok nabor storitev in zdravil,« je sklenil Kinnock.