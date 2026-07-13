Južna Afrika deportirala več kot 53.000 tujcev zaradi pritiska protestnikov

V Južni Afriki so od začetka izvajanja enega največjih ukrepov proti nedokumentiranim migrantom v zadnjih letih deportirali oziroma repatriirali več kot 53.000 tujih državljanov.

Večina jih prihaja iz Malavija, Zimbabveja in Mozambika, so sporočili uradniki. Število deportiranih in repatriiranih se bo po njihovih besedah verjetno še povečalo, saj se postopki nadaljujejo.

Pred petimi tedni so oblasti začele izvajati tako imenovani program upravljanja migracij, ki so ga spodbudili večtedenski protesti proti priseljevanju.

Protestniki zahtevajo strožji nadzor na mejah in množične deportacije. Migrante obtožujejo, da prispevajo k visoki brezposelnosti, naraščajoči stopnji kriminala in slabšanju javnih storitev. Želeli so povečati tudi pritisk na vlado, zato so določili tudi »neuradni rok« – 30. junij –, do katerega naj bi vsi nedokumentirani migranti zapustili državo.

Obljuba urejenih migracij

»Prizadevamo si za urejene in redne migracije, ki bodo upoštevale pomisleke naših ljudi in bodo nanje občutljive, hkrati pa bodo spoštovale človekove pravice in dostojanstvo vseh ljudi v naši državi, ne glede na njihovo državljanstvo ali priseljenski status,« je povedala ministrica za pravosodje in ustavni razvoj Mmamoloko Kubayi. Dodala je, da je postopek repatriacije in deportacije oblastem pomagal izslediti tudi osebe, ki jih je policija iskala zaradi domnevnih kaznivih dejanj.

Oblasti bodo še naprej izvajale zakonodajo s področja priseljevanja, je poudarila, vendar je opozorila, da protestniki ne smejo izvajati nepooblaščenih preiskav domov in podjetij, za katera sumijo, da skrivajo nedokumentirane migrante.

Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je priznal zaskrbljenost javnosti zaradi priseljevanja, vendar je obsodil napade na migrante in državljane pozval, naj zakona ne jemljejo v svoje roke.

Južna Afrika ima najrazvitejše gospodarstvo na celini in že dolgo privablja migrante, ki iščejo boljše priložnosti. Nekateri med njimi v državo vstopijo nezakonito.