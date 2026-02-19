  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Večina državljanov si je po obsodbi nekdanjega predsednika in žene oddahnila

    Nekdanjemu predsedniku Jun Sok Jolu zaradi razglasitve izrednega stanja in napotitve vojske nad lastni parlament dosmrtna ječa.
    Okoli poslopja sodišča v Osrednjem okraju Seula se je danes zbralo več sto Junovih podpornikov pa tudi nasprotnikov politike nekdanjega predsednika. FOTO: Jung Yeon-je/AFP
    Galerija
    Okoli poslopja sodišča v Osrednjem okraju Seula se je danes zbralo več sto Junovih podpornikov pa tudi nasprotnikov politike nekdanjega predsednika. FOTO: Jung Yeon-je/AFP
    Zorana Baković
    19. 2. 2026 | 17:44
    19. 2. 2026 | 17:53
    5:16
    A+A-

    V državi, ki jo mnogi navajajo kot simbol uspešne demokratične tranzicije v Aziji, je sodišče nekdanjemu predsedniku izreklo dosmrtno kazen – zaradi razglasitve izrednega stanja in napotitve vojske nad lastni parlament. Dogodek je pomemben ne le zaradi teže obsodbe, temveč tudi zato, ker razgalja, kako krhke so lahko institucije, četudi gre za deseto največje gospodarstvo na svetu, in kako globoko se je v zadnjih dneh znova odprl razkol v južnokorejski družbi.

    Članek natančno prikazuje, kako je 3. decembra 2024 prišlo do poskusa uvedbe vojaške diktature, zakaj je sodišče odločilo, da je šlo za »vstajo« v smislu kazenskega zakonika, ter kakšno vlogo pri tem igrajo mladi podporniki nekdanjega predsednika. Osvetli tudi posledice za gospodarstvo in zunanjepolitični položaj države ter zastavi vprašanje, ali bo pritožbeni postopek res prinesel zaton politične krize ali le novo poglavje polarizacije.

    Južna KorejaJun Sok Jolizredne razmeredemokracijadržavni udar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

