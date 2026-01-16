  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Nekdanjemu predsedniku Južne Koreje pet let zapora zaradi oviranja pravosodja

    Bivši predsednik Jun Sok Jol, ki je Južno Korejo pahnil v politično krizo, ima sedem dni časa, da se na obsodbo pritoži.
    Tožilstvo je zahtevalo desetletno zaporno kazen, medtem ko je Jun vztrajal, da ni kršil zakonodaje. FOTO: Jung Yeon-je/AFP
    Galerija
    Tožilstvo je zahtevalo desetletno zaporno kazen, medtem ko je Jun vztrajal, da ni kršil zakonodaje. FOTO: Jung Yeon-je/AFP
    STA
    16. 1. 2026 | 08:32
    16. 1. 2026 | 08:48
    2:29
    A+A-

    Sodišče v Južni Koreji je v petek bivšega predsednika države Jun Sok Jola obsodilo na pet let zapora zaradi oviranja pravosodja in drugih kaznivih dejanj, povezanih z njegovo razglasitvijo vojnega stanja decembra 2024. Gre za prvo v vrsti razsodb za Juna, ki mu grozi tudi smrtna kazen, če bo spoznan za krivega upora.

    image_alt
    Rdeča in modra barva Korejskega polotoka

    Po besedah sodnika Bek De Hjuna je nekdanji predsednik oviral sodni postopek, ko je preiskovalcem preprečil, da bi ga pridržali. Prav tako je bil spoznan za krivega izključevanja članov kabineta iz sestanka, na katerem so razpravljali o vojnem stanju.

    »Kljub temu da je imel kot predsednik dolžnost spoštovati ustavo in upoštevati vladavino prava, je obtoženec namesto tega pokazal odnos, ki ni upošteval (...) ustave,« je dejal Bek. Dodal je, da Jun zaradi pomanjkanja dokazov ni kriv ponarejanja uradnih dokumentov.

    Privrženci nekdanjega predsednika so se zbrali pred sodiščem v Seulu. FOTO: Jung Yeon-je/AFP
    Privrženci nekdanjega predsednika so se zbrali pred sodiščem v Seulu. FOTO: Jung Yeon-je/AFP

    Tožilstvo je sicer zahtevalo desetletno zaporno kazen, medtem ko je Jun vztrajal, da ni kršil zakonodaje. Nekdanji predsednik ima sedem dni časa, da se na obsodbo pritoži, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Tožilstvo pozvalo k izreku smrtne kazni

    Jun je Južno Korejo pahnil v politično krizo, ko je decembra 2024 neuspešno poskušal uvesti vojno stanje v državi. Januarja lani so ga tamkajšnji organi pregona pridržali. Sodijo mu zaradi upora in drugih kaznivih dejanj, povezanih s poskusom razglasitve vojnega stanja.

    Tožilstvo v Seulu je v torek Juna obtožilo vodenja upora s ciljem diktature ter dolgoročnega vladanja. Navedlo je, da v primeru ne prepoznajo olajševalnih okoliščin zanj in da pozivajo k izreku smrtne kazni.

    A četudi bi sodišče Juna spoznalo za krivega in ga obsodilo na smrt, po poročanju AFP ni verjetno, da bi kazen tudi izvršili, saj ima Južna Koreja od leta 1997 neuraden moratorij na usmrtitve.

