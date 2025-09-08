Ponižanje azijske zaveznice

V nadaljevanju preberite:

V racijo so bili vključeni tudi funkcionarji preiskovalnega oddelka za domovinsko varnost in nekateri od njih so pojasnili, da gre za operacijo, ki dokazuje odločnost vlade, kar zadeva zaščito delovnih mest za državljane Georgie in ZDA.

Posnetki helikopterjev, ki letajo nad tovarno, obkoljeno s terenskimi in specialnimi blindiranimi vozili, so bili za nekatere tamkajšnje delavce morda v resnici videti kot dokaz, da se Trump bori v njihovo korist, v Seulu pa je to povzročilo veliko ogorčenje in občutek ponižanja, ki jim ga je zadala njihova najbližja zahodna zaveznica.