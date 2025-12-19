Južna Koreja želi subvencionirati izpadanje las

Južna Koreja, notorična po razširjenih in enostavno dostopnih lepotnih posegih, razmišlja, da bi izpadanje las razširila pod problem, ki ga krije zdravstveno zavarovanje. Pobudo je podal predsednik Li Dže Mjung, za katerega je, kot pravi, izpadanje las »vprašanje življenja in smrti«.

Trenutno je pod korejsko zdravstveno zavarovanje vključeno le izpadanje las, povzročeno zaradi bolezni, kot je na primer alopecija. Predsedniku se zdi nepravično, da mladi ljudje plačujejo zavarovanje, njihovo izpadanje las pa je izključeno iz zdravljenja, poroča The Guardian.

Li Dže Mjung na istemu predlogu vztraja vse od leta 2022, ko je javnost njegovo idejo o financiranem zdravljenju pleše razumela kot prazen populistični predlog, podan v času predsedniških volitev.

Južna Koreja na lepotne operacije poleg lastnega prebivalstva privablja tudi turiste, ki si želijo cenovno ugodnih storitev.

Medicinska stroka v Koreji večinoma ni naklonjena predsednikovemu predlogu. Dodatnega stroška ne odobravajo med drugim tudi zaradi napovedanih izgub Nacionalne zdravstvene službe v višini dveh milijard evrov. Korejsko zdravstveno združenje kritično komentira financiranje izpadanja las z izjavo, da bi bilo »bolj smiselno vložiti denar v zdravljenje raka in drugih resnih bolezni«. Zadržke sta izrazila še korejski minister za zdravja in časopis Chosun Ilbo, ki predesedniku očita, da ne upošteva mnenja javnosti.

Javnost naj bi na družbenih omrežjih, kot pravi BBC, veselo sprejela predsednikov predlog. Nekateri komentirajo, da je Li Dae Mjung zaradi želje po spopadu z izpadanjem las »najboljši predsednik na svetu«. Po statistiki BBC je menda lani 240.000 oseb obiskalo bolnišnice za zdravljenje izpadanja las, 40 odstotkov od njih je bilo starih od 20 do 40 let.