Kabaret Moulin Rouge ostal brez vetrnice

Z mlina na strehi pariškega kabareta Moulin Rouge je ponoči odpadla vetrnica, so danes sporočili gasilci. O poškodovanih ne poročajo, prav tako ni nevarnosti, da bi se porušil še kakšen del ene največjih znamenitosti Pariza, so dodali. Zakaj je do nesreče prišlo, za zdaj ni znano.

Incident se je zgodil po zaprtju kabareta, med 2. in 3. uro zjutraj, je povedal tiskovni predstavnik Moulin Rougea in pojasnil, da se je zadnja predstava končala nekaj po eni uri.

Posnetki, ki so zaokrožili na družbenih omrežjih, prikazujejo krila vetrnice, ki ležijo na ulici pred gledališčem, pri čemer so nekatera ukrivljena zaradi padca.

Moulin Rouge: prej in potem. FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

Zakaj se je ogromna vetrnica zrušila, za zdaj ni znano. Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal eden od zaposlenih v Moulin Rougeu, tehnične ekipe kabareta vsak teden preverijo mehanizem vetrnice in niso opazile nobenih težav.

To je sicer prvič, da se je zgodila takšna nesreča, odkar je kabaret odprl svoja vrata 6. oktobra 1889, je dodal.

Edina večja nesreča, ki jo je v svoji več kot 130-letni zgodovini utrpela znamenitost, je bil požar, ki je izbruhnil med deli leta 1915, zaradi česar so gledališče zaprli za devet let.

Moulin Rouge, po slovensko Rdeči mlin, je kabaretno gledališče v pariškem okrožju Montmartre in je ena najbolj obiskanih znamenitosti Pariza. Moulin Rouge velja za zibelko francoskega kankana. Ime je dobil po rdečem mlinu na strehi.