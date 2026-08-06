Kaj bi kitajsko-ameriški G2 pomenil za varnost v Aziji

Velike zunanjepolitične strategije redko izginejo čez noč. Pogosteje se razgrajujejo postopno – prek subtilnih retoričnih premikov, birokratskih prilagoditev in spreminjajočih se diplomatskih prioritet. Ameriška indopacifiška strategija ni izjema. Pred desetimi leti je takratni japonski premier Šinzo Abe predstavil koncept »svobodnega in odprtega« indopacifiškega območja. Izhajajoč iz ideje, da sta Indijski in Tihi ocean enotno strateško območje, si je prizadeval oblikovati koalicijo demokracij, zavezanih preprečevanju prevlade katerekoli sile v regiji. Združene države so nato sprejele to vizijo, oživile koalicijo Quad in njene članice – Avstralijo, Indijo, Japonsko in ZDA – uveljavile kot glavne stebre regionalnega ravnovesja moči. Osnovna strateška logika je bila prepričljiva. Podobno ...