Kaj bi se spremenilo, če bi Netanjahu padel?

Sedemindvajsetega oktobra bodo Izraelci in Palestinci z izraelskim državljanstvom na parlamentarnih volitvah odločali, ali bo »večni predsednik vlade« Benjamin Netanjahu še naprej vodil državo, ki je v njegovem aktualnem mandatu začela genocid v Gazi, kampanjo etničnega čiščenja na okupiranem Zahodnem bregu, napadla Libanon in Iran ter se politično zasidrala na skrajnih robovih skrajne desnice in mednarodno močno osamila. Netanjahujev koalicijski blok in povezava štirih opozicijskih strank sta po zadnjih javnomnenjskih napovedih skoraj izenačena.

Kaj je doslej najbolj zaznamovalo predvolilno dogajanje v Izraelu?

Opoziciji je v zadnjih tednih tudi s pomočjo novinarskih preiskovalnih člankov uspelo spraviti v ospredje morebitno neposredno odgovornost Benjamina Netanjahuja za Hamasov napad na južni Izrael 7. oktobra 2023. Obilica dokazov namreč kaže, da je izraelski premier vedel, da palestinsko islamistično gibanje pripravlja »nekaj velikega«. Na to sta ga neposredno opozorila voditelj Združenih arabskih emiratov šejk Mohamed bin Zajed al Nahjan in prvi človek egiptovske varnostno-obveščevalne službe Abas Kamel, ki je Netanjahuja celo obiskal. Toda Netanjahu naj ne bi predal informacij izraelskim varnostnim agencijam, obenem je po Hamasovem napadu na vsak način poskušal preprečiti, da bi v Izraelu ustanovili neodvisno komisijo, ki bi preiskala ozadje 7. oktobra.