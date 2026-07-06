Kaj bo v Ankari povedal Janez Janša?

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    Cilj Marka Rutteja je, da na vrhu v Ankari ne bi bilo napetosti in da bi bil ameriški predsednik Donald Trump pod črto zadovoljen. Foto Stoyan Nenov/Reuters
    Peter Žerjavič
    6. 7. 2026 | 19:20
    3:42
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    Generalni sekretar Nata Mark Rutte pričakuje, da bodo zavezniške države na vrhu, ki bo jutri in v sredo v Ankari, predstavile jasne, konkretne in verodostojne načrte za uresničitev cilja o obrambnih vlaganjih v višini 5 odstotkov BDP. Ruttejev cilj je, da na vrhu v Ankari ne bi bilo napetosti in da bi bil ameriški predsednik Donald Trump pod črto zadovoljen.

    Slovenija je bila lan po Natovih podatkih z 1,6 odstotka skupaj z Albanijo in Češko pod 2 odstotkoma BDP za obrambo. Tudi za letos po projekcijah, ki še izhajajo iz načrtov prejšnje vlade, ni drugače. Pričakovati je, da bo premier Janez Janša v Ankari napovedal, kako bo Slovenija že letos dosegla 2 odstotka BDP za jedrne obrambne izdatke.

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