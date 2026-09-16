Kaj bo v govoru o stanju Evropske unije povedala Ursula von der Leyen?

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v evropskem parlamentu v Strasbourgu predstavila svoj pogled na stanje Evropske unije in prednostne naloge za prihodnje obdobje. V tradicionalnem govoru o stanju v Uniji bo pred poslanci predstavila oceno razmer v sedemindvajseterici ter načrte komisije, nato pa se bodo nanj odzvali vodje političnih skupin v evropskem parlamentu. Govora se bo udeležil tudi kanadski premier Mark Carney.

Čeprav vsebine govora vnaprej niso v celoti znane, je mogoče na podlagi dosedanjih napovedi in razprav pričakovati, da bodo pomemben del predstavljala vprašanja, povezana z evropsko varnostjo. Vojna v Ukrajini, negotovost glede prihodnjih odnosov z ZDA in prizadevanja za krepitev evropskih obrambnih zmogljivosti so med ključnimi izzivi, s katerimi se sooča sedemindvajseterica. V ospredju bo lahko tudi vprašanje, kako financirati večje obrambne izdatke in hkrati okrepiti evropsko strateško avtonomijo.

Med verjetnimi temami je tudi krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Bruselj išče načine, kako zmanjšati zaostanek za ZDA in Kitajsko na področjih tehnologije, umetne inteligence in drugih strateških sektorjev. Pri tem se odpira tudi vprašanje, kako uskladiti prizadevanja za večjo konkurenčnost z evropskimi podnebnimi cilji.

Med temami, ki bi se jih lahko Ursula von der Leyen dotaknila, so tudi demokracija in vladavina prava, migracije, širitev EU ter energetska varnost. Pri vseh teh vprašanjih bo zanimivo predvsem, ali bo predsednica komisije ostala pri širših političnih usmeritvah ali napovedala tudi konkretne ukrepe.

Današnji govor, ki se bo predvidoma začel ob 9. uri po srednjeevropskem času, bo tako pomemben predvsem kot pokazatelj politične smeri komisije v nadaljevanju mandata.