Sumljivi volilni imeniki in volivci stari 133 let

V Srbiji v desetih občinah in mestih danes potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben pokazatelj javnomnenjske podpore Srbski napredni stranki (SNS) predsednika Aleksandra Vučića. Predstavniki oblasti so med predvolilno kampanjo intenzivno obiskovali kraje, kjer potekajo volitve, nevladniki in opozicija pa so opozarjali na nepravilnosti.

Skoraj 250 tisoč volilnih upravičencev bo danes lahko izbiralo predstavnike skupščin in svetov v desetih občinah in mestih, med katerimi so največji Bor, Smederevska Palanka, Kula in Aranđelovac.

Nazadnje so lokalne volitve potekale novembra lani v Negotinu, Mionici in Sečnju. V vseh treh občinah je tedaj slavila Vučićeva SNS, a ob padcu podpore v primerjavi z lokalnimi volitvami junija leta 2024, ko so potekale v 89 občinah in mestih.

Na tokratnih volitvah sodeluje skupno 50 list. Vladajoča koalicija v vseh občinah nastopa pod imenom Aleksandar Vučić - Srbija, naša družina, pri čemer besedo Srbija nadomeščajo z imeni krajev, kjer potekajo volitve. Opozicijske in študentske liste imajo različna imena.

Velika podpora študentskemu gibanju

Študentsko gibanje si je v več kot leto dni trajajočih protivladnih protestih pridobilo veliko podporo državljanov. Proteste je sprožil padec nadstreška na novosadski železniški postaji 1. novembra leta 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi, protestniki pa zahtevajo kaznovanje odgovornih, obračun s korupcijo in predčasne parlamentarne volitve. Te bodo po napovedih Vučića konec leta.

Vučić je v četrtek, dan pred začetkom volilnega molka, po poročanju srbske tiskovne agencije Beta ocenil, da bodo rezultati volitev zelo tesni in negotovi, ter zatrdil, da bodo spoštovali voljo volivcev.

SNS je v pričakovanju tesne bitke na teren poslala skoraj vse razpoložljive sile. Kraje, kjer danes potekajo volitve, so obiskovali tudi ministri in Vučić ter nekateri lastniki provladnih medijev, ki odkrito promovirajo oblast ter diskreditirajo opozicijo in študente.

Srbska nevladna organizacija Crta, ki spremlja volitve, je minuli teden poudarila, da so od razpisa volitev 23. februarja v lokalnih enotah zabeležili več kot 300 obiskov najvišjih državnih predstavnikov.

Številne zlorabe in domnevne nepravilnosti

Kot ključne značilnosti kampanje je navedla izrazito neenakopravnost udeležencev, nadaljevale pa so se tudi domnevne nepravilnosti iz prejšnjih volitev, kot so netransparentne spremembe volilnih imenikov.

Neenakopravnost se je po navedbah Crte kazala predvsem v številnih primerih zlorabe javnih virov in funkcij v korist vladajočih strank ter v njihovi popolni prevladi v medijih, kampanja pa je bila osredotočena na predsednika države.

Na domnevne nepravilnosti v volilnih imenikih je opozorila tudi opozicija, v stranki Srbija center (Srce) pa so izpostavili sumljivo veliko število oseb, starih od 100 do 133 let - 1829 v osmih občinah.

Volitve bo spremljalo več sto opazovalcev, rezultati iz vseh desetih krajev pa bodo po napovedih Vučića znani že drevi.