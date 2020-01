Kaj bosta razkrili črni skrinjici?

Teheran: velika zahodna laž

Čedalje več zahodnih držav je, ki trdijo, da imajo dovolj zanesljive informacije, da je v torek zjutraj ukrajinsko potniško letalo pri vzletu s teheranskega letališča sestrelila iranska raketa. Potem, ko so prve obtožbe, da je tragično smrt 179 potnikov povzročila raketa, že včeraj prišle iz ZDA , so začeli tudi iz Velike Britanije, Kanade in Avstralije sporočati, da imajo tudi sami satelitske posnetke in druge informacije, ki dokazujejo, da nesrečo ukrajinskega boeinga 737-800 ni povzročila tehnična napaka, kakor še vedno trdijo v Iranu. Avstralski premierje izjavil, da njihovi podatki, ki so podobni ameriškim in kanadskim, ne pričajo o namernem dejanju.Ukrajinski predsednikse je včeraj v telefonskem pogovoru z ameriškim zunanjim ministromzahvalil ZDA za dragoceno podporo pri iskanju vzrokov za katastrofo. Povedal je, da je od začasne odpravnice poslov ameriškega veleposlanika v Kijevudobil pomembne informacije, ki lahko pomagajo pri preiskavi. Hkrati pa je sogovornika poučil o poteku preiskave v Teheranu, pri kateri sodelujejo tudi ukrajinski strokovnjaki.To je potrdil tudi tiskovni predstavnik iranske vlade, ki je k sodelovanju povabil tudi strokovnjake drugih držav, katerih državljani so bili med žrtvami katastrofe. Hkrati pa je zahodne informacije, da sta letalo zbili dve iranski raketi, označil za »veliko laž«, »ponaredek« in »psihološko vojno«.Sicer pa iz Irana prihajajo najrazličnejše »informacije«. Tako so zahodni mediji navajali izjave neimenovanih iranskih uradnikov, da bodo v Teheranu sami preiskali vsebino črnih skrinjic in da preiskava lahko poteka od enega do dveh mesecev. Potem pa so popoldne prišle iz Teherana novice, da so iranski in ukrajinski strokovnjaki skupaj začeli preučevati, kaj se skriva v skrinjicama, ki sta bili menda delno poškodovani med nesrečo. Po besedah predsednika iranske organizacije civilnega letalstvapreiskava poteka v laboratoriju na teheranskem letališču Merabad, glavna naloga preiskovalcev pa je razkriti, kaj se je dogajalo tik pred tragedijo in kakšne so bile zadnje besede pilotov. V pogovoru za državno televizijo je Abezadze povedal, da ima Iran sam ustrezne tehnične zmogljivosti za čitanje črnih skrinjic, a da je pristal na ukrajinsko zahtevo, naj uporabljajo drugo, tujo opremo.Kasneje je na novinarski konferenci ponovno zatrdil, da »je edino, kar nam je jasno in lahko rečemo z gotovostjo: v letalo ni priletela raketa«. Ponovil je, da je bilo letalo, ki je strmoglavilo dve minuti po vzletu, gorelo minuto in pol ter da se je pilot hotel vrniti na letališče.