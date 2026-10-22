Kaj Evropejce žene na ulice? Občutek, da sistem ni na njihovi strani

Protesti po Evropi imajo različne povode, a po vsem sodeč isti skupni imenovalec: vse več ljudi verjame, da gospodarski in politični sistem ne delujeta v njihovem interesu.

Da za nezadovoljstvom stojijo širši družbeni vzroki, opozarja tudi sociolog in izredni profesor na ljubljanski filozofski fakulteti Damjan Mandelc. »Evropske družbe se soočajo s podobnimi problemi, kot so velike ekonomske in premoženjske neenakosti, vse težja dostopnost stanovanj, negotovost zaposlitve, pritiski na javne storitve in vse večji razkorak med interesi ekonomskih elit in pričakovanji običajnih državljanov,« je pojasnil za Delo.