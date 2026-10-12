Ko je mleko bolj regulirano od umetne inteligence

Brad Smith, predsednik Microsofta, trdi, da je umetna inteligenca premalo nadzorovana. Po njegovih besedah bi morala obstajati globalna varnostna pravila, ki bi določala obvezno prijavo vdorov zlonamerne UI, poroča BBC. »Trenutno za vaš pralni stroj velja več varnostnih pravil kot za umetno inteligenco. Za vsak tetrapak mleka, ki ga vidite v trgovini, veljajo varnostna pravila in inšpekcijski nadzor,« je poudaril.

Smith opozarja, da za umetno inteligenco veljajo manj stroga varnostna pravila kot za vsakdanje izdelke, medtem ko strokovnjaki čedalje glasneje opozarjajo na njene morebitne grožnje človeštvu. Vodilni v nekaterih največjih podjetjih na področju UI podpirajo upočasnitev njenega razvoja, vendar ameriški predsednik Donald Trump takšnim prizadevanjem nasprotuje.

UI ne sme uiti izpod nadzora

Podjetja bi morala po Smithovem mnenju tudi obvezno poročati o incidentih in obveščati prizadete uporabnike, neodvisni državni strokovnjaki pa bi morali pred uporabo preveriti nove tehnologije.

Zavzema se za uvedbo varnostnih mehanizmov, ki bi omogočali zaustavitev ali upočasnitev sistemov, če bi ti ušli izpod nadzora. Poleg tega je poudaril, da je Združeno kraljestvo v odličnem položaju za oblikovanje globalnih pravil na tem področju in ima vodilne tehnične zmogljivosti za zagotavljanje varnosti umetne inteligence, piše BBC.

Brad Smith: »Pri nadziranju UI bi morali izhajati iz izkušenj, ki jih že imamo z zagotavljanjem varnosti drugih izdelkov.« FOTO: Carlos Jasso/AFP

Kdor zmaga v razvoju UI, zmaga v vsem

Konec prejšnjega meseca je Trump v Beli hiši gostil vodilne predstavnike ameriških tehnoloških velikanov, med njimi OpenAI, Anthropica, Nvidie, Spacexa, Mete in Googla.

Ti so podpisali moralno zavezujočo izjavo za sodelovanje z neodvisnimi pregledovalci, ki bi preverjali, ali njihovi sistemi umetne inteligence delujejo po pričakovanjih in ne dostopajo do tehničnih sistemov na nepredvidene načine.

Brad Smith je dejal, da bi izjavo z veseljem podpisal tudi Microsoft. Vendar je opozoril, da je to sicer pomemben in nujen korak, ki pa ne zadostuje več.

Poudaril je, da bodo odgovorna podjetja pravila sicer upoštevala, največjo skrb pa vzbujajo tista, ki ne ravnajo dovolj odgovorno. Zato samoomejevanje podjetij po njegovem mnenju ne more biti dovolj.